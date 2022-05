Де зараз найкраще придбати KNC, який сьогодні зріс на 33%

Учора токен Kyber Network зріс на 22%, а сьогодні додав до своєї вартості ще третину, і таким чином піднявся до максимумів минулого тижня. Як буде рухатися його ціна далі?

Читайте далі цю коротеньку статтю і ви дізнаєтесь більше про KNC: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще купувати KNC.

KNC — це нативний токен Kyber Network Crystal v2, який позиціонує себе як найкращий багатоланцюговий центр ліквідності DeFi. Він об’єднує ліквідність з різних джерел, щоб гарантувати безпечні та миттєві транзакції в будь-якому децентралізованому додатку (DApp).

Його головна мета — надати DEX, DeFi DApps та іншим користувачам доступ до пулів ліквідності, які забезпечують найкращі ставки. Усі транзакції в цій мережі відбуваються в ланцюжку, а це означає, що будь-який провідник блоків Ethereum може легко їх перевірити.

На основі Kyber можна створювати проєкти та використовувати його сервіси, наприклад, агрегація ліквідності, миттєвий розрахунок токенами та бізнес-модель, яку можна налаштувати на свій смак.

Немає жодних сумнівів, у KNC варто інвестувати, особливо якщо обрати для цього правильний час. На жаль, не завжди його можна вирахувати заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не варто сприймати цінові прогнози за чисту монету.

Digital Coin прогнозує, що у 2023 році KNC сягне позначки в 3,99 долара, а у 2024 році впаде до 3,83 долара. У 2025 році він відновиться, і його ціна буде становити 5,28 долара. Експерти цього ресурсу прогнозують, що у 2026 році токен знову впаде до 4,83 долара, а у 2027 році відновиться до 6 доларів .

#Knc is retesting its high from last week!$knc #kyberswap pic.twitter.com/m60gJy6t7P

— LeonXYO (@LeonMay07861086) May 17, 2022