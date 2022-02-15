Decentraland користується величезною популярністю в метавсесвіті. Його нативний токен MANA зріс на 11% за останні 24 години. Якщо бажаєте дізнатися більше про Decentraland, чи гарна це інвестиція, а також де зараз найкраще купувати Decentraland, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати Decentraland

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Що таке Decentraland?

Decentraland — це платформа віртуальної реальності на основі блокчейну Ethereum, яка дозволяє користувачам створювати, використовувати й монетизувати контент та додатки. Її запустили у 2017 році після первинного розміщення монет на суму 24 мільйони доларів.

У цьому віртуальному світі користувачі купують земельні ділянки, якими вони згодом можуть керувати, розбудовувати їх та монетизувати. На своїх ділянках LAND власники можуть отримати різноманітні види досвіду, зокрема створювати інтерактивні ігри, обширні 3D-сцени тощо.

Decentraland — це один із проєктів, кількість яких постійно зростає, де використовується структура децентралізованої автономної організації (DAO), щоб приймати рішення щодо управління мережею.

В результаті чого власники токенів MANA контролюють, як розвивається світ Decentraland. Вони роблять пропозиції і голосують за оновлення політики, особливості майбутніх аукціонів LAND та типи контенту, дозволені у цьому метавсесвіті.

Чи варто купувати Decentraland сьогодні?

Вартість токена Decentraland залежить від популярності гри. Якщо інтерес до гри змінеться, це автоматично позначиться на ціні токена.

Прогноз ціни Decentraland

Coin Price Forecast оптимістично налаштований щодо MANA. Експерти цього ресурсу прогнозують, що до кінця року токен Decentraland буде торгуватися за 6,68 долара, порівняно з поточними 3,05 долара. У середині 2023 року він буде коштувати 8,68 долара, а до кінця року — 10,63 долара.

До середини 2024 року його ціна зросте до 12,54 долара. Наприкінці того ж року 1 MANA буде коштувати 14,42 долара, тобто збільшиться на 371%.

Прогнозують, що ціни на середину і кінець 2025 року будуть становити 16,27 і 17,25 долара відповідно. Тобто приріст буде складати +463%. Ціни на середину і кінець 2026 року будуть на позначках в 17,40 і 18,97 долара.

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