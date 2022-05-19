DeFi Land, багатоланцюгова гра-симулятор сільського господарства, яку створили на базі Solana для гейміфікації децентралізованих фінансів (DeFi), запустила нову сільсько-господарську гру для заробітку (P2E).

На сьогоднішній день DeFi Land є третьою за розміром ринкової капіталізації грою, і, за прогнозами, сьогодні мають представити кілька нових функцій.

За словами команди DeFi Land, під час свого запуску, який відбувся на початку цього року, платформа змогла зібрати 1,75 млн доларів від продажу невзаємозамінних токенів (NFT).

DeFi Land

У звичайному режимі DeFi Land — це безкоштовна гра, до якої можна приєднатися без стартових коштів, і гравці можуть спробувати заробити XP та змагатися з іншими гравцями в таблиці лідерів, щоб отримати щомісячні винагороди.

DeFi Land запускає нові функції P2E-гри

Після повного запуску P2E-функцій користувачі зможуть виконувати всі види сільсько-господарської діяльності, зокрема вести сільське господарство, займатися мисливством та рибальством. Окрім того, команда пообіцяла, що ця P2E-гра буде доступна для гравців, а також буде представляти базові симуляції сільського господарства, як-от Stardew Valley і Harvest Moon.

🚜🙌 DeFi Land Play and Earn – Beta Phase 2 is now live! 🧑‍🌾👩‍🌾 Join our world to experience the fastest building #Solana blockchain game. Craft, fish, harvest, shoot and more in our Metaverse. 🐈🐕 You don't own any DeFI Land NFTs? What are you waiting for? #DeFiLand pic.twitter.com/QRiAkOzpzD — DeFi Land | Beta Phase 2🚜 (@DeFi_Land) May 18, 2022

Гравці будуть отримувати винагороди за допомогою нативних ігрових токенів, токенів DFL, окрім того, запустять нову внутрішньоігрову валюту GOLDY.

За допомогою двох токенів GOLDY і DFL гравці зможуть оновлювати свої NFT, а також створювати, налаштовувати та ремонтувати ігрові предмети. За словами розробників, гравці також зможуть використовувати валюти, щоб взаємодіяти з іншими гравцями.

Однак ці функції P2E-гри будуть доступні лише тим гравцям, які володіють DeFi Land Gen-0 NFT. За даними OpenSea, мінімальна ціна цієї колекції на даний момент становить 1,55 SOL, що за поточними цінами дорівнює приблизно 88 доларам США.

Далі буде більше інтеграцій

Розробники DeFi Land зазначили, що в найближчі місяці вони вивчатимуть «багатоланцюгове майбутнє», а також в червні цього року повідомлять про додаткові інтеграції їхнього ланцюга.

Крім того, зараз займаються розробкою альфа-версії мобільної гри DeFi Land, і її вихід заплановано на липень-вересень цього року.