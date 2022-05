DeFi Land, багатоланцюгова гра-симулятор сільського господарства, яку створили на базі Solana для гейміфікації децентралізованих фінансів (DeFi), запустила нову сільсько-господарську гру для заробітку (P2E).

На сьогоднішній день DeFi Land є третьою за розміром ринкової капіталізації грою, і, за прогнозами, сьогодні мають представити кілька нових функцій.

За словами команди DeFi Land, під час свого запуску, який відбувся на початку цього року, платформа змогла зібрати 1,75 млн доларів від продажу невзаємозамінних токенів (NFT).

У звичайному режимі DeFi Land — це безкоштовна гра, до якої можна приєднатися без стартових коштів, і гравці можуть спробувати заробити XP та змагатися з іншими гравцями в таблиці лідерів, щоб отримати щомісячні винагороди.

Після повного запуску P2E-функцій користувачі зможуть виконувати всі види сільсько-господарської діяльності, зокрема вести сільське господарство, займатися мисливством та рибальством. Окрім того, команда пообіцяла, що ця P2E-гра буде доступна для гравців, а також буде представляти базові симуляції сільського господарства, як-от Stardew Valley і Harvest Moon.

