Сьогодні ринок криптовалют в цілому ведмежий, і більшість монет зі списку топ-100 на момент написання статті торгувалися в мінусі.

Кращі криптовалюти

Сьогодні вранці криптовалютний ринок був у мінусі, більшість з 10 найбільших криптовалют зазнали значних збитків. На момент написання статті біткоїн впав приблизно на 3% і торгувався нижче 30 000 доларів.

Ethereum знизився приблизно на 4%, XRP впав десь на 5%, а Cardano втратив 6%. Найбільшою невдахою в топ-20 став Avalanche, який втратив 12%.

NEAR Protocol вибув з кращої двадцятки. Його місце зайняв UNUS SED LEO, який продемонстрував одні з найменших втрат серед усіх монет в рейтингу топ-100. 1 LEO збирається подолати позначку в 5 доларів.

Tron став єдиним переможцем у топ-20. Зараз він займає 14-у сходинку за ринковою капіталізацією, за останні 24 години він збільшився на 3% і зараз торгується за 7 центів.

Кращі гравці

Поза межами топ-20 тенденція була схожою: більшість монет втратили 3-8% своєї вартості. З цього діапазону випали Decentraland з -10%, The Graph з -12%, IOTA з -11%, а також STEPN, Waves і Convex Finance, кожен з яких знизився на 13%.

Chiliz втратив вчорашні прибутки і знизився на 14%. Kadena також втратила 13%, але за тиждень вона все одно зросла на 66%.

Другим невдахою за розмірами втрат став Curve DAO Token, який сьогодні втратив 17%. TerraUSD впав ще на 42% і зараз торгується за 8 центів.

За винятком кількох стейблкоїнів, Decred став єдиним переможцем у топ-100. Сьогодні він здорожчав на 4%.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні став токен Smart Chain BNB, що називається Fairy Forest NFT (FFN). Fairy Forest – це проєкт, у який можна грати онлайн з комп’ютера, планшета чи мобільного пристрою, тобто будь-де. Вам не потрібно розумітися на криптовалютах. FFN сьогодні зріс на 1131%.