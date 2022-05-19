Популярна торгова платформа Robinhood оголосила про запуск власного некастодіального гаманця Web 3.0, який буде сумісний із невзаємозамінними токенами (NFT) і дозволить користувачам підключатися до NFT-маркетплейсів.

Ще до його запуску платформа опублікувала в Twitter рекламне відео, в якому пояснили, як буде використовуватися гаманець.

Trade and swap crypto with no network fees. A web3 wallet from us. Get early access: https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/qLjByPA4ty — Robinhood (@RobinhoodApp) May 17, 2022

Web 3.0 від Robinhood буде схожий на додаток Robinhood

Команда Robinhood наполегливо працює, щоб надавати криптовалютні послуги, і випустить новий багатоланцюговий гаманець, подібний до додатку Robinhood, щоб зробити криптоторгівлю більш доступною.

Цей гаманець працюватиме як MetaMask. Користувачам дозволять зберігати свої приватні ключі для своїх криптоактивів. Він буде відрізнятися від гаманців Binance і Coinbase, де приватні ключі залишаються в управлінні відповідної біржі.

Більше того, децентралізовані фінанси (DeFi) та інші підтримувані криптовалюти також є в списку функцій цього додатку.

Інтерес до Robinhood зростає

Згідно з заявою SEC США, 2 травня генеральний директор криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід придбав значну частку Robinhood (HOOD).

У четвер (17 травня) антигуанська компанія Emergent Fidelity Technologies Ltd також придбала 7,6% (56 млн акцій) пакету акцій торгового додатку Robinhood, вартість якого оцінювалася приблизно в 482 млн доларів.