Популярна торгова платформа Robinhood оголосила про запуск власного некастодіального гаманця Web 3.0, який буде сумісний із невзаємозамінними токенами (NFT) і дозволить користувачам підключатися до NFT-маркетплейсів.

See you on the other side https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/9oXqlj9HVI

Ще до його запуску платформа опублікувала в Twitter рекламне відео, в якому пояснили, як буде використовуватися гаманець.

Trade and swap crypto with no network fees. A web3 wallet from us. Get early access: https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/qLjByPA4ty

— Robinhood (@RobinhoodApp) May 17, 2022