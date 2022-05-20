Компанія Ripple оголосила, що виділить 100 млн доларів на блокчейн-інновації, які мають сприяти стратегії видалення вуглецю.

Як повідомили представники Ripple у четвер, ці кошти, що виділять компаніям на вуглецевих ринках, також призначені і для кліматичних фінтех-стартапів.

Згідно із пресрелізом , ці кошти також спрямують у портфель програм Ripple, які спрямовані на те, щоб допомогти компанії до 2030 року мати нульовий викид вуглецю. Крім того, Ripple використає ці кошти на підтримку зусиль у токенізації вуглецевих кредитів у вигляді невзаємозамінних токенів (NFT).

У компанії зазначили, що це буде відбуватися в реєстрі XRP Ledger (XRPL), а блокчейн-технологія допоможе гарантувати справжність NFT вуглецевих кредитів.

«Заклик до дії», щоб зупинити зміну клімату

Бред Гарлінгхаус, генеральний директор Ripple, зазначив, що це фінансування є «прямою відповіддю компанії на глобальний заклик до дій», що стосується зміни клімату. Він сказав, що компанії заохочуються використовувати ресурси і навіть таланти, щоб на глобальному рівні обмежити викиди.

«Хоча скорочення викидів і перехід до низьковуглецевого майбутнього мають першочергове значення, вуглецеві ринки також є важливим інструментом для досягнення кліматичних цілей. Блокчейн і криптовалюта можуть зіграти роль каталізатора, що дозволить вуглецевим ринкам повністю розкрити свій потенціал, забезпечить більше ліквідності та простежуваності на фрагментарному, складному ринку», – додав Гарлінгхаус.

Today, @Ripple is committing to invest $100M to modernize carbon markets globally, through investing in carbon removal companies and supporting growth in carbon credit tokenization functionality (Hear me out, NFTs aren’t just about digital art…) https://t.co/MYrxEO6WfN — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 19, 2022

За словами керівника Ripple, ці 100 млн доларів дозволять зробити ще один крок, щоб обмежити підвищення глобальної температури 1,5 градусами за Цельсієм.

Щоб досягти своїх цілей, Ripple співпрацює з кількома компаніями на вуглецевих ринках, зокрема з компанією CarbonCure Technologies, що займається мінералізацією вуглецю; зі стартапом Xange.com, який здійснює токенізацію, і який підтримує ООН; а також із компанією з компенсації вуглецю Invert.

Компанія також співпрацює з Energy Web Foundation, Alliance for Innovative Regulation та Інститутом Рокі-Маунтін.