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Ripple виділить 100 млн доларів на розвиток кліматичних інновацій

Бізнес

Компанія Ripple оголосила, що виділить 100 млн доларів на блокчейн-інновації, які мають сприяти стратегії видалення вуглецю.

Як повідомили представники Ripple у четвер, ці кошти, що виділять компаніям на вуглецевих ринках, також призначені і для кліматичних фінтех-стартапів.

Згідно із пресрелізом, ці кошти також спрямують у портфель програм Ripple, які спрямовані на те, щоб допомогти компанії до 2030 року мати нульовий викид вуглецю. Крім того, Ripple використає ці кошти на підтримку зусиль у токенізації вуглецевих кредитів у вигляді невзаємозамінних токенів (NFT).

У компанії зазначили, що це буде відбуватися в реєстрі XRP Ledger (XRPL), а блокчейн-технологія  допоможе гарантувати справжність NFT вуглецевих кредитів.

«Заклик до дії», щоб зупинити зміну клімату

Бред Гарлінгхаус, генеральний директор Ripple, зазначив, що це фінансування є «прямою відповіддю компанії на глобальний заклик до дій», що стосується зміни клімату. Він сказав, що компанії заохочуються використовувати ресурси і навіть таланти, щоб на глобальному рівні обмежити викиди.

«Хоча скорочення викидів і перехід до низьковуглецевого майбутнього мають першочергове значення, вуглецеві ринки також є важливим інструментом для досягнення кліматичних цілей. Блокчейн і криптовалюта можуть зіграти роль каталізатора, що дозволить вуглецевим ринкам повністю розкрити свій потенціал, забезпечить більше ліквідності та простежуваності на фрагментарному, складному ринку», – додав Гарлінгхаус.

За словами керівника Ripple, ці 100 млн доларів дозволять зробити ще один крок, щоб обмежити підвищення глобальної температури 1,5 градусами за Цельсієм.

Щоб досягти своїх цілей, Ripple співпрацює з кількома компаніями на вуглецевих ринках, зокрема з компанією CarbonCure Technologies, що займається мінералізацією вуглецю; зі стартапом Xange.com, який здійснює токенізацію, і який підтримує ООН; а також із компанією з компенсації вуглецю Invert.

Компанія також співпрацює з Energy Web Foundation, Alliance for Innovative Regulation та Інститутом Рокі-Маунтін.

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