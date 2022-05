Компанія Ripple оголосила, що виділить 100 млн доларів на блокчейн-інновації, які мають сприяти стратегії видалення вуглецю.

Як повідомили представники Ripple у четвер, ці кошти, що виділять компаніям на вуглецевих ринках, також призначені і для кліматичних фінтех-стартапів.

Згідно із пресрелізом , ці кошти також спрямують у портфель програм Ripple, які спрямовані на те, щоб допомогти компанії до 2030 року мати нульовий викид вуглецю. Крім того, Ripple використає ці кошти на підтримку зусиль у токенізації вуглецевих кредитів у вигляді невзаємозамінних токенів (NFT).

У компанії зазначили, що це буде відбуватися в реєстрі XRP Ledger (XRPL), а блокчейн-технологія допоможе гарантувати справжність NFT вуглецевих кредитів.

Бред Гарлінгхаус, генеральний директор Ripple, зазначив, що це фінансування є «прямою відповіддю компанії на глобальний заклик до дій», що стосується зміни клімату. Він сказав, що компанії заохочуються використовувати ресурси і навіть таланти, щоб на глобальному рівні обмежити викиди.

«Хоча скорочення викидів і перехід до низьковуглецевого майбутнього мають першочергове значення, вуглецеві ринки також є важливим інструментом для досягнення кліматичних цілей. Блокчейн і криптовалюта можуть зіграти роль каталізатора, що дозволить вуглецевим ринкам повністю розкрити свій потенціал, забезпечить більше ліквідності та простежуваності на фрагментарному, складному ринку», – додав Гарлінгхаус.

Today, @Ripple is committing to invest $100M to modernize carbon markets globally, through investing in carbon removal companies and supporting growth in carbon credit tokenization functionality (Hear me out, NFTs aren’t just about digital art…) https://t.co/MYrxEO6WfN

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 19, 2022