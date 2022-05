Tether опублікував звіт про атестацію, в якому зазначається, що резерви стейблкоїну USDT «повністю забезпечені».

Атестація , яку провели незалежні аудитори MHA Cayman, також показала, що консолідовані активи Tether перевищують його зобов’язання, а консолідовані резерви для випущених USDT перевищують суму, необхідну для їх погашення.

Згідно з аудиторською перевіркою компанії, станом на 31 березня консолідовані загальні активи становили понад 82,4 млрд доларів США. За даними CoinGecko, циркуляційна пропозиція Tether становить 74 213 168 169 монет.

У той же час Tether скоротив свої обсяги комерційних паперів, і це стало однією з ключових суперечок, які останні кілька років посилювало критику в бік емітента стейблкоїну.

Згідно зі звітом, за останній квартал обсяги комерційних паперів впали на 17%: з 24,2 млрд доларів до 20,1 млрд доларів. Окрім того, з 1 квітня авуари в комерційних паперах також впали на 20%, ці дані вже будуть відображені у звіті за 2 квартал.

Оскільки Tether зменшує запаси неліквідних комерційних паперів, він збільшує активи у фондах грошового ринку та казначейських векселях США. Це призвело до того, що його інвестиції в ОВДП зросли на 13%: з 34,5 млрд доларів до 39,2 млрд доларів.

Цим звітом Tether повідомив ринку, що USDT забезпечений, і що цей стейблкоїн не впаде, як це зробив TerraUSD (UST); що вони враховують резерви USDT, і що стейблкоїн й далі буде зберігати свою прив’язку до долара.

Але чи достатньо цього, щоб підвищити довіру криптоспільноти до USDT?

Співзасновник та генеральний директор Three Arrows Capital Су Чжу заявив, оскільки за минулий тиждень USDT втратив 9 млрд доларів, то це свідчить, що дійсно «USDT можна погасити» за допомогою долара США. Деякі представники галузі не довіряють даним Tether.

