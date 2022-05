У квітні обсяг Solana NFT склав 295 млн доларів

Інтеграція з OpenSea покращила всю її екосистему

Завдяки майже нульовій платі за газ та низьким бар’єрам входу нові трейдери NFT все частіше обирають Solana

Похідний інструмент Not Okay Bears на Ethereum підкреслює, наскільки далеко зайшла Solana

NFT з’явилися на сцені у 2021 році, і їхні продажі протягом року склали 17 млрд доларів. Цього року, незважаючи на те, що інвестори абсолютно не хочуть ризикувати, а на всіх ринках активи торгуються в червоному, цей звіт від Chainalysis показує, що обсяги продажу в NFT-просторі стабілізуються.

Оскільки кожен довгостроковий показник вказує на те, як довго може існувати актив, я подумав, що було б цікаво оцінити, де відбуваються ці продажі, і чи залишається Ethereum й досі королем.

Досить швидко викристалізувалася одна тенденція – Solana зростає.

OpenSea

За коротку історію існування NFT переважна більша частина обсягів припадала на Ethereum, в основному на маркетплейсі OpenSea, який спеціально створили для Ethereum. Однак ситуація починає змінюватися. Нещодавно OpenSea інтегрувався з Solana, і це стало переломним моментом для NFT-колекцій Solana, які до цього торгувалися на визначених маркетплейсах, які призначені виключно для колекцій Solana, наприклад, Magic Eden і Solanart.

Сталася ще одна знакова подія: учора після скарг колекціонерів Okay Bears колекцію деривативів під назвою Not Okay Bears видалили з OpenSea. Традиційно все було навпаки – на Solana випускають колекції-підробки, однак гучна імітація Ethereum, схоже, стала для Solana визначальним моментом.

Якщо говорити про Okay Bears, вони наразі є найпопулярнішою колекцією на Solana, їхня мінімальна ціна складає 222 SOL (11 500 доларів США), а обсяг торгів за останній місяць склав 1,5 млн SOL (77 млн доларів) – і це лише на Magic Eden. На OpenSea обсяги за останній місяць майже ідентичні, і ця колекція посідає 7-у сходинку в таблиці лідерів, її випереджають лише 6 колекцій від Ethereum.

Мінімальна ціна та обсяги Okay Bears (у SOL) протягом усього місяця зростають

Bored Ape Solana Club

Якщо і далі обговорювати деривативи, то варто згадати ще один важливий випадок, що стався з колекцією Bored Ape Solana Club (BASC), яка є версією Bored Ape Yacht Club (BAYC) на Ethereum для Solana. Ця ситуація відрізняється від тієї, що була з Not Okay Bears, тим, що колекція деривативів тут виступає скоріше пошаною, аніж підробкою. OpenSea навіть здійснив перевірку колекції BASC, і невдовзі після цього її обсяги торгів та мінімальна ціна зросли.

Минулого місяця після хаотичного запуску Otherside, який здійснила компанія Yuga Labs, що є розробником BAYC, я написав про те, яким ексклюзивним став світ Ethereum NFT. Він був схожий на Bored Ape 1% Club, адже через захмарні ціни та обтяжливі комісії за газ звичайні інвестори не могли долучитися до цього проєкту.

Концентрація багатства в NFT-просторі викликала все більше тривоги, а найбільше занепокоєння визвала централізація цього простору: Yuga Labs володіє трійкою найкращих колекцій на OpenSea, а також їй належать права інтелектуальної власності на CryptoPunks, вже не кажучи про їхні твіти минулого місяця, з яких стало відомо, що вони хочуть запустити власний блокчейн.

Solana дає звичайним інвесторам доступ до світу NFT і знищує бар’єри для входу за допомогою низької плати за газ і простого у використанні інтерфейсу. Для розваги я навіть придбав наведену нижче Ape від BASC, щоб придушити своє невдоволення від Yuga Labs. Комісії, які я заплатив, склали копійки, і весь процес кардинально відрізняється від того, що відбувається, коли купуєш ультраексклюзивні аналоги BAYC на Ethereum.

Instagram і Coinbase

Цього тижня також з’явилася новина про те, що Instagram, який належить Meta, випробує функцію, яка дозволить користувачам поставити NFT на зображення профілю. Meta підтвердила, що, хоча початковий тестовий запуск проведуть лише на Ethereum і Polygon, Solana додадуть пізніше. Біржа Coinbase також оголосила про свій намір розширитися до Solana, коли запрацює їхня NFT-екосистема Ethereum.

Розвиток

Цей доступ, який пропонує Solana простому хлопчині, саджає на гачок. Все більше і більше нових інвесторів обирають саме Solana, а не Ethereum, щоб зробити свій перший крок в NFT-простір, з цієї ж причини і я скористався Solana, щоб придбати свій Ape, зображений вище. За даними звіту, за останній місяць на Magic Eden здійснили 9,2 млн транзакцій, для порівняння, на OpenSea їх було 1,67 млн.

Однак слід зазначити, що такий відрив у транзакціях значною мірою стався через активність ботів. Проте тенденції росту очевидні: Solana розширюється швидкими темпами, за останній місяць мінімальні ціни на її основні колекції зросли, на відміну від того, що відбувається на Ethereum.

Можливо, обсяг торгів буде більш точним, ніж підрахунок кількості транзакцій, і, за даними DappRadar, у квітні NFT-маркетплейс від Solana піднявся на 91% і становив 295 млн доларів. Якщо кинути оком на останні 30 днів, бачимо, що обсяги в доларах зменшились, але обсяги в SOL значно зросли. Дійсно, якщо розглядати відкат на загальному ринку, той факт, що обсяги торгів на 14 найбільших ринках за останні 30 днів становлять 274 млн доларів (на даний момент 1 SOL торгується за 52 долари), є надзвичайно оптимістичним знаком.

Графік нижче показує, що основна частина цих обсягів припал на Magic Eden і OpenSea.

Висновок

Підбиваючи підсумки, скажу, що це був дуже бурхливий період для Solana NFT. Незважаючи на те, що ринок криптовалют переживав страшні часи, і токен Solana також зазнав втрат, та в довгостроковій перспективі ця екосистема буде розвиватися і зростати.

Ethereum просто не може конкурувати з майже нульовими бар’єрами для входу, які пропонує Solana своїм інвесторам NFT. Переглядати NFT, грати з різними колекціями та купувати те, що подобається, — все це можливо на Solana, причому комісії за транзакцію складають копійки. Це просто неможливо для ETH, який зміцнює свої лідерські позиції серед кращих колекцій і який і так завищує величезні комісії за газ.

Знову ж таки, якщо ви не витрачаєте багато коштів на дорогущі NFT, не варто використовувати Ethereum, адже доведеться витрачати багато на газ, і це означає, що він і далі зміцнюватиме свої позиції як блокчейн для еліти, принаймні що стосується NFT. Для звичайного інвестора, який збирається інвестувати розумні суми, які вписуються в його бюджет, Solana стане кращим варіантом.

І ринок починає це усвідомлювати.