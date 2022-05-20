Протягом останніх кількох місяців ринок криптовалют зазнав величезних втрат, і деякі експерти вважають, що ці втрати будуть ще більшими.

На думку генерального директора Blockchain.com Пітера Сміта, варто чекати ще більших падінь в криптовалютному просторі. Про це він заявив, коментуючи нещодавній крах Terra.

Під час інтерв’ю каналу CNBC Сміт сказав, що на ринку криптовалют очікується більше втрат через характер деяких проєктів. Проте він вважає, що в довгостроковій перспективі це піде на користь децентралізованій економіці.

Він порадив криптовалютним інвесторам використовувати ті методи, які використовують інвестори на традиційних фінансових ринках, а саме – усереднення вартості в доларах. Використовуючи цей метод, інвестори можуть з часом повільно створювати позицію в активі, щоб усі їхні кошти не піддавалися жодній хвилі волатильності. Сміт сказав:

«Усереднюйтеся повільно. Здобувайте знання. І ви маєте бути готові тримати свої активи досить довго, адже ми ще перебуваємо на початковій стадії створення всієї цієї фінансової системи».

Blockchain.com є однією з найперших криптовалютних бірж у світі, її створили ще в 2011 році.

Останні кілька місяців ринок криптовалют демонструє слабкі результати. Минулого тижня біткоїн досяг річного мінімуму в 26 000 доларів, а потім трохи відновився і залишився на психологічно важливій позначці в 30 000.

Через крах Terra протягом тижня крипторинок втратив мільярди доларів. LUNA (нативний токен екосистеми Terra) кілька тижнів тому входила до десятки кращих криптовалют за ринковою капіталізацією.

Однак вона втратила свої позиції і на даний момент не входить навіть у топ-100. UST (стейблкоїн екосистеми Terra) також втратив свою прив’язку до долара США, і саме тому інвестори втратили мільярди доларів.

На момент виходу цієї статті загальна ринкова капіталізація криптовалют становила понад 1,2 трлн доларів, що на 60% нижче від історичного максимуму в 3 трлн доларів, який вдалося зафіксувати у листопаді 2021 року.