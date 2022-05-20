Загалом ринок криптовалют зростає: більшість монет зі списку топ-100 на момент написання цієї статті торгувалися в зеленому.

Кращі криптовалюти

У четвер біткоїн не мав чим похвалитися. Найбільша криптовалюта боролася за те, щоб утриматися вище позначки в 30 000 доларів, а це значно нижче, ніж було місяць тому.

Сьогодні флагманська криптовалюта, як і інші великі альткоїни, демонструє гарні результати. Біткоїн торгувався десь за 30 200 доларів США, тобто за останні 24 години він зріс майже на 4%. Це зростання позначилось і на Ethereum, який сьогодні зріс трохи більше ніж на 3,5%.

Більшість інших криптовалют мали прибутки, оскільки покупці й далі надають перевагу лідерам за ринковою капіталізацією, а не меншим, більш ризикованим активам. Solana, XRP, Cardano та Polygon демонстрували зростання.

Кращі гравці

Поза межами топ-20 тенденція також була бичачою: більшість монет здорожчали на 3-8%. Помітно виділилися Cosmos і Kadena, обидва вони зросли на 12%, а остання компенсувала свої нещодавні втрати.

Cosmos недавно повідомив, що проведе ейрдроп $GNOT для власників або стейкерів свого нативного токена ATOM. GNOT — це нативна монета GNO Land, платформи для інтероперабельних смарт-контрактів, які масштабуються і виконуються одночасно.

Здається, монети конфіденційності мають підтримку ринку, адже Monero та zCash здорожчали на 11%.

Zilliqa зросла на 10% після того, як вчора її команда зробила важливе повідомлення. Ця екосистема запустила Web3 Alliance, який визначатиме перспективні вертикальні проєкти та буде організовувати презентації, щоб залучати інвестиції.

Токен KNC Kyber Network Crystal з легкістю став найбільшим переможцем дня і тижня: його прибутки склали 27% і 78% відповідно. Компанія оголосила про цікавий розіграш і користується загальною довірою інвесторів.

У команді невдах знаходиться Curve DAO Token і Convex Finance, які впали на 11% і 4% відповідно. Convex Finance — це DeFi-протокол, який дозволяє постачальникам ліквідності Curve отримувати частку торгових зборів на Curve без розміщення там ліквідності.

Втрати TerraUSD зменшуються. Сьогодні цей стейбкоїн знизився лише на 7%. На момент написання статті його втрати за тиждень становили 49%.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні став Neko Coin (NEKOS), децентралізована криптовалюта, орієнтована на спільноту, що пропонує миттєві винагороди для своїх власників. Усі збори повертаються в екосистему.

Neko Coin підтримує благодійні організації, які допомагають бродячим кішкам знайти притулок і дім. Сьогодні цей токен здорожчав на 1950%.