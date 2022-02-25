10 лютого TRON DAO і BitTorrent Chain (BTTC) запустили TRON Grand Hackathon 2022 і дебютували на форумі TRONDAO, а реєстрація розпочалася в День святого Валентина, 14 лютого. Вона має закінчитися 7 березня.

Дозволяє розробникам досліджувати TRON

Мета цього заходу — дозволити розробникам дослідити та вплинути на блокчейн і DeFi від TRON, а також блокчейн-ігри, Web3, цифрове мистецтво/колекціонування тощо.

TRONDAO, новий дискусійний сайт TRON для обговорення криптопростору, заохочує членів децентралізованої спільноти використовувати потужність і розширення TRON DAO, створюючи основу для міжланцюгового майбутнього всієї блокчейн-економіки.

Засновник TRON Джастін Сан повідомив:

Майбутнє, де будуть поширені децентралізоване сховище, децентралізовані додатки, цифрові активи та криптовалютні гаманці, вже зовсім поруч. Все частіше використовують децентралізовані, однорангові та безпечні мережі, тому блокчейн стає основою Web 3.0 – децентралізованої мережі.

Форум TRONDAO і TRON Grand Hackathon 2022 присвячені криптообміну, створенню можливостей та надання голосу спільноті TRON DAO.

Повна децентралізація

У грудні громада DAO почала керувати TRON, і таким чином цей проєкт став повністю децентралізованим. Grand Hackathon Великий хакатон прагне, щоб криптоспільнота по всьому світу стала мейнстримом.

TRON DAO та BTTC мають на меті надихнути розробників, щоб ті скористалися перевагами форуму TRONDAO і розробляли та створювали додатки в секторах DeFi та GameFi, а також NFT, Web3 тощо.

Про TRON

TRON — це операційна система на основі блокчейна, яка хоче зробити так, щоб ця технологія стала придатною для щоденного використання. У той час як біткоїн може обробляти до шести транзакцій за секунду, а Ethereum — до 25, як стверджують його творці, мережа TRON має пропускну здатність до 2000 TPS.

Це децентралізована платформа, яка спеціалізується на обміні контенту та розвагах. Одним із найбільших його здобутків став файлообмінний сервіс BitTorrent, який вони придбали у 2018 році.

На момент написання статті ціна TRON становила 0,06 долара, а добовий обсяг торгів був трохи більше мільярда. TRON зріс майже на 8% за останні 24 години.