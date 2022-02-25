Хоча вчора було помітне зниження, та протягом останніх 24 годин криптовалюти серйозно відновилися.

Компанії, які котируються на лондонській біржі і мають міцні зв’язки з Росією, вчора потягнули UK100 (-2,26%) у мінус. Інвестори масово розпродавали акції англо-російської компанії Polymetal International (-36,07%) та Evraz (-30,28%), і це, безумовно, негативно позначилося на індексі.

Американські ринки продемонстрували нові прибутки. Індекси SPX500 (+1,28%), NASDAQ100 (+3,13%) і DJ30 (+0,03%) зросли.

Кращі криптовалюти

На момент написання статті біткоїн зріс більше ніж на 10%, до нього приєдналися ще 6 інших із десятки кращих криптовалют, які демонстрували приріст на 8% або й більше. Нещодавнє зростання можна пояснити санкціями проти Росії, про які оголосив президент США Джо Байден, і які включають обмеження використання кількох основних фіатних валют.

Серед найпопулярніших криптовалют Terra є найбільшим переможцем і сьогодні здорожчала на 23%. Монета зростає через новини про те, що тепер LUNA доступна для торгівлі на Bittrex.

Кращі гравці

Усі монети зі списку топ-100 сьогодні у зеленому. Серед них виділяється Anchor Protocol з 23%. Fantom зріс на 15%, а Maker – на 19% і перекреслив вчорашні помітні втрати. Gala також набрала 15%. Amp і Arweave зросли на 18%. Theta Fuel зросла на 14%.

Neo і Zcash здорожчали приблизно на 13%. Zcash прямує до позначки в 100 доларів. Convex Finance, який вчора був найбільшим невдахою, сьогодні відшкодував 17% своїх втрат.

У тренді

Мем-токен MetaDogecolony додав 360% до своєї вартості. Простіше кажучи, його токен DOGECO є токеном гри за принципом «Грай та вигравай». На даний момент команда зробила демо-версію цієї гри, яка доступна на їхньому сайті, і гра складається з 30 рівнів.

Lucky Block прагне створити глобальну лотерейну систему на основі блокчейну. Його токен LBLOCK за останні 24 години здорожчав більше ніж на третину.

Fantom сприяє росту ціни на BOO. BOO є нативним токеном SpookySwap, децентралізованої біржі та автоматизованого маркетмейкера (DEX) для мережі Fantom Opera.

За останні 24 години він здорожчав на 31%. Віднині на цій DEX можна надавати ліквідність для торгової пари Fantom-Revault.