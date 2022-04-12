Можливо, Dogecoin (DOGE) отримав значний поштовх від того, що Ілон Маск висунув ідею додати його в екосистему платежів Twitter. Після цієї новини ця мем-монета навіть піднялася десь на 8%, але потім різко впала. Чого варто очікувати в майбутньому? Розглянемо деякі моменти, які варто мати на увазі:

Після заяви Ілона, яка сприяла росту монети, DOGE впав майже на 16% за останні 24 години.

Однак монеті вдалося втриматися вище своєї 100-денної SMA.

Заяви Маска навряд чи суттєво позначаться на ціновій дії монети.

Джерело даних: Tradingview

Чому поштовх від Маска не врятує Dogecoin (DOGE)?

Ілон Маск є однією із найвпливовіших постатей у криптопросторі та світі технологій. Коли він висунув ідею про те, що Dogecoin можна включити в екосистему платежів Twitter, ціна монети зросла. Зрештою, Маск є найбільшим акціонером Twitter. Однак виявилося, що цей поштовх діяв недовго, адже інвестори поглянули на технічні показники.

В результаті цього DOGE впав майже на 16%. Проте найважливіше те, що монета змогла утриматися значно вище своєї 100-денної SMA і 0,13 долара. Цей рівень виявився потужною зоною підтримки, і навряд чи DOGE його порушить.

Ми очікуємо, що коли монета консолідується навколо цієї ціни, бики будуть рухатися далі і штовхати її до 200-денної SMA. Хоча ми не віримо, що найближчим часом монета зможе перевищити свою 200-денну SMA, однак короткотривалий бичачий забіг все одно стане великою перемогою для биків.

Чи має DOGE майбутнє у платіжних системах?

DOGE був найбільш успішною мем-монетою, доки не з’явилася Shiba Inu. Протягом багатьох років ця монета намагалася зробити свою екосистему більш корисною, і дійсно багато людей вважали, що її можна буде використовувати для оплати.

Якщо Twitter дійсно додасть токен до своєї платіжної екосистеми, то DOGE вмить стане популярною монетою, і це матиме величезні наслідки для цифрової економіки.