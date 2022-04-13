Dogecoin проти Shiba Inu: яку мем-монету краще придбати?

Dogecoin і Shiba Inu є найбільшими мем-монетами у світі. Їхня сукупна ринкова капіталізація становить 33,3 мільярда доларів. Це робить їх більшими, аніж такі відомі компанії, як Carmax, Chegg, Wayfair, Carvana та SoFi. Ціна Dogecoin впала більше ніж на 81% від історичного максимуму, тоді як Shiba Inu впала на понад 70%. Отож, який актив краще купити: DOGE чи SHIB?

Аргументи на користь Shiba Inu

Є кілька причин, чому ціна Shiba Inu стане кращою інвестицієї, аніж Dogecoin. По-перше, схоже, SHIB популярніший за Dogecoin. Дані показують, що SHIB є другою за популярністю криптовалютою в соціальних мережах після Bitcoin. Також це одна з тих криптовалют у світі, яку люди найчастіше тримають. Тому існують шанси, що ці користувачі монети сприятимуть росту її ціни в майбутньому.

По-друге, і що ще більш важливо, Shiba Inu перетворилася з простої мем-монети на DeFi-платформу. У 2021 році розробники запустили універсальну платформу ShibaSwap, яка дозволяє обмінювати монети та отримувати прибутки, здійснюючи стейкінг та надаючи ліквідність.

За даними платформи, наразі її загальна заблокована вартість (ТVL) перевищує 100 мільйонів доларів. Ця сума трохи нижче, ніж у Cardano, яка є більшою платформою, і ТVL якої становить понад 300 мільйонами доларів. Більше того, люди можуть карбувати NFT та торгувати ними на платформі. Тому цілком ймовірно, що ця DeFi-платформа й далі буде успішно розвиватися.

Окрім того, розробники Shiba Inu повідомили, що планують запустити інструменти метавсесвіту, щоб розширити свою екосистему. Такі ініціативи, можливо, призведуть до різкого підвищення ціни на Shiba Inu. Найважливіше те, що токени Shiba Inu розподілені більш-менш рівномірно серед їхніх власників.

Аргументи на користь Dogecoin

З іншого боку, є декілька причин, чому краще інвестувати в Dogecoin, а не в Shiba Inu. По-перше, Dogecoin вважають першопрохідцем серед мем-монет. Саме тому багато людей гадають, що у нього більше шансів на визнання у всьому світі, аніж у Shiba Inu. Щоб підтримати цю ідею, вони згадують успіх біткоїну. Подумайте, що Марк Кубан сказав про DOGE :

«А потім заради жарту ви придбали dogecoin. Та дивина [полягає в тому, що] він з жартівливої криптовалюти зараз перетворюється на щось таке, що стає цифровою валютою».

До того ж, Ілон Маск, найбагатша людина в світі, активно просуває Dogecoin. Той факт, що він володіє цією монетою, вважають способом підтвердження її існування. Однак прихильники Shiba Inu бачать у цьому негативний рушій для монети, адже мільярдер може змінити свою думку.

Саме тому я вважаю Shiba Inu кращою інвестицією, аніж Dogecoin, оскільки вона розширює варіанти свого використання.