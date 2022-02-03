Дві недооцінені криптовалюти, які варто придбати в лютому

Часто коли людей чують про криптовалюти, першими вони згадують біткоїн та Ethereum. Хоча ці два найпопулярніші токени принесли інвесторам величезні прибутки, є деякі інші криптовалюти, які поки недооцінені, але можуть стати вигідними інвестиціями цього місяця. У цій статті ми розкажемо про дві з таких криптовалют і чому вам варто звернути на них увагу.

Cardano побудовав співзасновник Ethereum Чарльз Госкінсон. Цей проєкт створили, використовуючи експертні огляди та методи, засновані на необіхності доказу. Для створення блоків і перевірки транзакцій на своїй платформі ця швидко зростаюча мережа використовує алгоритм proof of stake, що робить її більш ефективною, ніж Ethereum, з точки зору масштабованості, сумісності та стійкості. Також Cardano прагне покращити поточну інфраструктуру Ethereum, саме тому експерти припускають, що він може замінити Ethereum в майбутньому.

Багатьом ріже очі поточна низька ціна ADA, яка становить близько 1,07 долара, та вони не враховують, що цей токен має багато потенціалів, адже довгоочікуване оновлення Ethereum 2.0 ще не відбулося. Багато розробників шукають спосіб обійти високі комісії за газ і перевантаження в мережі Ethereum. Через те що Cardano виконує багато функцій краще та швидше, ніж Ethereum, ми очікуємо, що він і далі привертатиме увагу розробників та інвесторів не лише цього місяця, а й надалі.

Polygon (MATIC)

Polygon являє собою повну багатоланцюгову систему, що поєднує Ethereum і суверенні блокчейни. Також він вирішує проблему високої плати за газ та низької швидкості, зберігаючи високий рівень безпеки. За своєю багатоланцюговою системою він схожий на Polkadot, Avalanche, Cosmos тощо, а також має деякі інші переваги перед багатьма з них. По своїй природі він більш безпечний, користується ефектами мережі Ethereum, а також відкритий і потужний.

Окрім того, він приваблює інвесторів своєю швидкістю транзакцій, адже, використовуючи один бічний ланцюг, він обробляє до 65 000 транзакцій за секунду. Такі характеристики також приваблюють інвесторів та розробників, тому цього місяця варто придбати цей недооцінений токен.

На даний момент ціна MATIC становить близько 1,6 долара, вона вже зросла від січневого мінімуму в 1,3 долара. Очікується, що в лютому і надалі цей токен буде робити більше бичачих рухів.

Висновок

З кожним днем розширюються можливості інвестувати в криптосвіт. Здійснюючи зважені та продумані кроки, ви зможете зробити це якнайкраще.