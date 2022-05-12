За словами Джастіна Сана, капіталізація USDD, стейблкоїну на блокчейні Tron (TRX), становить «лише» 270 млн доларів. Він додав, що, враховуючи його капіталізацію та резерви, Tron зможе з легкістю відбити навали спекуляцій.

Tron почувається набагато краще, аніж інші

На момент написання статті TRX торгувався за 0,07 долара і втратив лише 4,27% своєї вартості. Для порівняння, більшість монет серед 100 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют втратили за останні 24 години 20-30%, і це було дуже болісно. У декого втрати сягали 40%.

Будемо спостерігати, чи виправдається ентузіазм Сана в довгостроковій перспективі, однак експерти не залишили це поза увагою. Засновник і генеральний директор Hacken Дмитро Будорін зробив такий коментар:

Така заява в стилі Джастіна: він ніколи не пропустить жодного інфоприводу, який може допомогти йому привернути увагу. Нагадаю, що в перші дні війни він розмістив у Twitter скріншот свого дзвінка представнику РФ, під час якого вони обговорили можливість використання TRX, якщо РФ відключать від Swift.

Костянтин Олешко, власник продукту CER.live, додав:

На ринку, що падає, всі алгоритмічні стейблкоїни піддаються ризику. Радимо диверсифікувати ваш портфель стейблкоїнів, щоб зменшити ризики.

Про Костянтина Олешка: Костя має звання магістра у сфері прикладної криптографії, у нього більше 6 років досвіду роботи в блокчейн-галузі.

Раніше він працював менеджером проєктів у різних криптопроєктах, зокрема і в установах, пов’язаних з Національним банком України, які розробляли електронну гривню (українська CBDC). Костя впевнений, що ключем до масового впровадження криптовалют є безпека.

Про Дмитра Будоріна: Дмитро – впливовий гравець в блокчейн-економіці, який разом з Міністерством цифрової трансформації України активно сприяє розвитку ринку віртуальних активів в Україні.

У 2021 році Діма увійшов до рейтингу топ-55 українських ІТ-підприємців за версією авторитетних ЗМІ.