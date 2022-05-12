Джастін Сан: Tron зможе «без проблем відбити навали спекуляцій»
За словами Джастіна Сана, капіталізація USDD, стейблкоїну на блокчейні Tron (TRX), становить «лише» 270 млн доларів. Він додав, що, враховуючи його капіталізацію та резерви, Tron зможе з легкістю відбити навали спекуляцій.
Tron почувається набагато краще, аніж інші
На момент написання статті TRX торгувався за 0,07 долара і втратив лише 4,27% своєї вартості. Для порівняння, більшість монет серед 100 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют втратили за останні 24 години 20-30%, і це було дуже болісно. У декого втрати сягали 40%.
Будемо спостерігати, чи виправдається ентузіазм Сана в довгостроковій перспективі, однак експерти не залишили це поза увагою. Засновник і генеральний директор Hacken Дмитро Будорін зробив такий коментар:
Така заява в стилі Джастіна: він ніколи не пропустить жодного інфоприводу, який може допомогти йому привернути увагу. Нагадаю, що в перші дні війни він розмістив у Twitter скріншот свого дзвінка представнику РФ, під час якого вони обговорили можливість використання TRX, якщо РФ відключать від Swift.
Костянтин Олешко, власник продукту CER.live, додав:
На ринку, що падає, всі алгоритмічні стейблкоїни піддаються ризику. Радимо диверсифікувати ваш портфель стейблкоїнів, щоб зменшити ризики.
Про Костянтина Олешка: Костя має звання магістра у сфері прикладної криптографії, у нього більше 6 років досвіду роботи в блокчейн-галузі.
Раніше він працював менеджером проєктів у різних криптопроєктах, зокрема і в установах, пов’язаних з Національним банком України, які розробляли електронну гривню (українська CBDC). Костя впевнений, що ключем до масового впровадження криптовалют є безпека.
Про Дмитра Будоріна: Дмитро – впливовий гравець в блокчейн-економіці, який разом з Міністерством цифрової трансформації України активно сприяє розвитку ринку віртуальних активів в Україні.
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