Стейблкоїн Terra втратив свою прив’язку до долара і на даний момент торгується за 5 центів.

Редактор The Block Френк Чапарро заявив, що криза UST, яка зараз триває, є найбільш руйнівною силою в історії крипторинку, що знищує багатство.

Про це він заявив під час нещодавнього інтерв’ю каналу CNBC . Коли Чаппаро запитали про нещодавню втрату прив’язки UST, Чаппаро заявив:

«Ми дійсно помітили значне відхилення від прив’язки, але я поговорив з командою, і, схоже, вони справляються з цим. Я чув, що зараз існує тиск, бо люди намагаються позбутися стейблкоїнів, адже вони турбуються про ті ризики, які продемонстрував UST, і якими дійсно не можна нехтувати. Так, ця криза, ймовірно, є найбільш руйнівною подією в історії криптовалют, і втрати, напевно, складають 50 млрд доларів».

Він додав, що криптовалютні інвестори хвилюються і через інші стейблкоїни. Чаппаро повідомив каналу CNBC:

«Не дивно, що зараз інвестори турбуються про Тether та інші стейблкоїни. Але що стосується загального ринку стейблкоїнів, я поговорив з командою Tether, і вони сказали, що, загалом, у них у скарбниці зараз є купа доларів, і вони з легкістю могли б викупити активи на кілька мільярдів доларів».

Він додав, що ситуація з UST зовсім інша. Цей проєкт намагається залучити різних китів на ринку, щоб ті могли влити капітал щонайменше на мільярд доларів. Він сказав:

«Хоча на даний момент UST різко впав, і Luna (нативний токен Тerra) виглядає досить похмуро, та питання не в тому, чи це може статися, питання лише в тому, коли це станеться»

За останні кілька днів LUNA, нативна монета екосистеми Terra, втратила понад 98% своєї вартості і зараз торгується за 0,06087 долара.