Домашня сторінкаНовиниEnjin Coin потроху зміцнюється. Чи зможе токен здійснити прорив?

Enjin Coin потроху зміцнюється. Чи зможе токен здійснити прорив?

Аналіз

Криптозима потроху завершується для ігрових токенів метавсесвіту та блокчейну. Наприклад, Enjin Coin (ENJ) зростає, хоча і зовсім небагато. Висхідна траєкторія значною мірою виникла завдяки інвесторам, які почали скуповувати криптовалюту та покращенню настроїв на ринку. Та чи буде це зростання тривалим? Давайте розглянемо деякі важливі моменти:

  • На момент виходу цієї публікації токен ENJ торгувався за 1,63 долара, тобто зріс майже на 30% від тижневих мінімумів за останні 7 днів.

  • Проте токен торгується нижче своїх 25- та 50-денних ковзних середніх, а це свідчить про те, що ведмежий тиск ще активний.

  • Аналітики очікують, що зростання останніх 3 днів зміниться падінням, і монета опуститься до позначки в 1,2 долара, а вже потім знайде достатню підтримку для солідного росту.

 

Джерело даних: Tradingview.com

Enjin Coin (ENJ): прогноз та аналіз ціни

Цього тижня більшість ігрових токенів метавсесвіту та блокчейну демонстрували певну силу. Також відновлюється загальний ринок. Проте індикатори для Enjin Coin (ENJ) ще свідчать про зниження.

По-перше, монета й досі знаходиться нижче 25- та 50-денних ковзних середніх, хоча й намагається піднятися вище цього порогу. Наразі не видно достатнього бичачого імпульсу, який зміг би підняти ENJ вище.

Дійсно найбільш вірогідно, що тенденція до зростання зміниться на протилежну, і «ведмеді» підштовхнуть монету до 1,2 долара. І вже звідти Enjin Coin (ENJ) буде намагатися консолідуватися і знайти достатню підтримку для зростання.

Чому варто купувати Enjin Coin (ENJ)?

Метавсесвіт розростеться до величезних масштабів, і багато відомих компаній вкладають у цю сферу великі кошти. З огляду на це, очікується, що вартість токенів метавсесвіту, наприклад, Enjin Coin (ENJ), значно зросте. Токен просто ідеально підходить для довгострокового інвестора, який хоче купити і утримувати його принаймні рік.

Теги:
ENJ, Enjin Coin
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.