Enjin Coin потроху зміцнюється. Чи зможе токен здійснити прорив?

Криптозима потроху завершується для ігрових токенів метавсесвіту та блокчейну. Наприклад, Enjin Coin (ENJ) зростає, хоча і зовсім небагато. Висхідна траєкторія значною мірою виникла завдяки інвесторам, які почали скуповувати криптовалюту та покращенню настроїв на ринку. Та чи буде це зростання тривалим? Давайте розглянемо деякі важливі моменти:

На момент виходу цієї публікації токен ENJ торгувався за 1,63 долара, тобто зріс майже на 30% від тижневих мінімумів за останні 7 днів.

Проте токен торгується нижче своїх 25- та 50-денних ковзних середніх, а це свідчить про те, що ведмежий тиск ще активний.

Аналітики очікують, що зростання останніх 3 днів зміниться падінням, і монета опуститься до позначки в 1,2 долара, а вже потім знайде достатню підтримку для солідного росту.

Джерело даних: Tradingview.com

Enjin Coin (ENJ): прогноз та аналіз ціни

Цього тижня більшість ігрових токенів метавсесвіту та блокчейну демонстрували певну силу. Також відновлюється загальний ринок. Проте індикатори для Enjin Coin (ENJ) ще свідчать про зниження.

По-перше, монета й досі знаходиться нижче 25- та 50-денних ковзних середніх, хоча й намагається піднятися вище цього порогу. Наразі не видно достатнього бичачого імпульсу, який зміг би підняти ENJ вище.

Дійсно найбільш вірогідно, що тенденція до зростання зміниться на протилежну, і «ведмеді» підштовхнуть монету до 1,2 долара. І вже звідти Enjin Coin (ENJ) буде намагатися консолідуватися і знайти достатню підтримку для зростання.

Чому варто купувати Enjin Coin (ENJ)?

Метавсесвіт розростеться до величезних масштабів, і багато відомих компаній вкладають у цю сферу великі кошти. З огляду на це, очікується, що вартість токенів метавсесвіту, наприклад, Enjin Coin (ENJ), значно зросте. Токен просто ідеально підходить для довгострокового інвестора, який хоче купити і утримувати його принаймні рік.