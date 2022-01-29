Enjin Coin потроху зміцнюється. Чи зможе токен здійснити прорив?
Криптозима потроху завершується для ігрових токенів метавсесвіту та блокчейну. Наприклад, Enjin Coin (ENJ) зростає, хоча і зовсім небагато. Висхідна траєкторія значною мірою виникла завдяки інвесторам, які почали скуповувати криптовалюту та покращенню настроїв на ринку. Та чи буде це зростання тривалим? Давайте розглянемо деякі важливі моменти:
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На момент виходу цієї публікації токен ENJ торгувався за 1,63 долара, тобто зріс майже на 30% від тижневих мінімумів за останні 7 днів.
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Проте токен торгується нижче своїх 25- та 50-денних ковзних середніх, а це свідчить про те, що ведмежий тиск ще активний.
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Аналітики очікують, що зростання останніх 3 днів зміниться падінням, і монета опуститься до позначки в 1,2 долара, а вже потім знайде достатню підтримку для солідного росту.
Джерело даних: Tradingview.com
Enjin Coin (ENJ): прогноз та аналіз ціни
Цього тижня більшість ігрових токенів метавсесвіту та блокчейну демонстрували певну силу. Також відновлюється загальний ринок. Проте індикатори для Enjin Coin (ENJ) ще свідчать про зниження.
По-перше, монета й досі знаходиться нижче 25- та 50-денних ковзних середніх, хоча й намагається піднятися вище цього порогу. Наразі не видно достатнього бичачого імпульсу, який зміг би підняти ENJ вище.
Дійсно найбільш вірогідно, що тенденція до зростання зміниться на протилежну, і «ведмеді» підштовхнуть монету до 1,2 долара. І вже звідти Enjin Coin (ENJ) буде намагатися консолідуватися і знайти достатню підтримку для зростання.
Чому варто купувати Enjin Coin (ENJ)?
Метавсесвіт розростеться до величезних масштабів, і багато відомих компаній вкладають у цю сферу великі кошти. З огляду на це, очікується, що вартість токенів метавсесвіту, наприклад, Enjin Coin (ENJ), значно зросте. Токен просто ідеально підходить для довгострокового інвестора, який хоче купити і утримувати його принаймні рік.