Більшу частину цього року EOS (EOS) падав. Монета декілька разів намагалася зростати, але загальна тенденція була нисхідною. Нещодавно монета впала нижче важливої зони підтримки. Ось що ми знаємо наразі:

EOS опустився нижче 2,09 долара, що є важливою зоною підтримки останніх кількох днів.

На момент виходу статті монета торгувалася за 1,95 долара, тобто впала приблизно на 4%.

Ми очікуємо, що перш ніж почати зросати EOS знизиться до 1,85 долара.

Джерело даних: Tradingview

Чи розвернеться низхідний тренд EOS (EOS)

Минулого місяця були певні ознаки того, що EOS почав змінювати напрям руху. Монета дійсно зросла досить суттєво і в якийсь момент подолала позначку в 3 долари. Але відтоді не все йде гладко. Оскільки ринок криптовалют зазнає серйозного тиску, ми бачимо, що EOS падає ще більше.

Більшість аналітиків спостерігали, чи зможе токен утримати зону підтримки в 2,09 долара. Хоча бики запекло намагалися захистити цей поріг, та слабкість була надто великою. В результаті чого EOS зараз торгується за 1,95 долара, і ми очікуємо, що найближчими днями він буде падати далі.

Ймовірно, токен впаде і почне консолідуватися на рівні близько 1,85 долара і лише потім знайде достатню підтримку. Проте якщо бики не зможуть утримати позначку в 1,85 долара, то, можливо, найближчим часом буде спостерігатися подальше падіння.

Чому варто придбати EOS?

EOS (EOS) — це високомасштабований блокчейн, який використовується для запуску та розгортання децентралізованих додатків. Його ринкова капіталізація становить близько 1,9 мільярда доларів, і це дійсно багатообіцяючий довгостроковий проєкт, який може принести величезні прибутки будь-якому інвестору.

Незважаючи на те, що останніми днями EOS дещо ослаб, довгострокові перспективи (особливо десь на рік) все ще залишаються дуже позитивними.

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