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EOS опустився нижче важливої зони підтримки і може падати й далі

Аналіз

Більшу частину цього року EOS (EOS) падав. Монета декілька разів намагалася зростати, але загальна тенденція була нисхідною. Нещодавно монета впала нижче важливої зони підтримки. Ось що ми знаємо наразі:

  • EOS опустився нижче 2,09 долара, що є важливою зоною підтримки останніх кількох днів.

  • На момент виходу статті монета торгувалася за 1,95 долара, тобто впала приблизно на 4%.

  • Ми очікуємо, що перш ніж почати зросати EOS знизиться до 1,85 долара.

Джерело даних: Tradingview

Чи розвернеться низхідний тренд EOS (EOS)

Минулого місяця були певні ознаки того, що EOS почав змінювати напрям руху. Монета дійсно зросла досить суттєво і в якийсь момент подолала позначку в 3 долари. Але відтоді не все йде гладко. Оскільки ринок криптовалют зазнає серйозного тиску, ми бачимо, що EOS падає ще більше.

Більшість аналітиків спостерігали, чи зможе токен утримати зону підтримки в 2,09 долара. Хоча бики запекло намагалися захистити цей поріг, та слабкість була надто великою. В результаті чого EOS зараз торгується за 1,95 долара, і ми очікуємо, що найближчими днями він буде падати далі.

Ймовірно, токен впаде і почне консолідуватися на рівні близько 1,85 долара і лише потім знайде достатню підтримку. Проте якщо бики не зможуть утримати позначку в 1,85 долара, то, можливо, найближчим часом буде спостерігатися подальше падіння.

Чому варто придбати EOS?

EOS (EOS) — це високомасштабований блокчейн, який використовується для запуску та розгортання децентралізованих додатків. Його ринкова капіталізація становить близько 1,9 мільярда доларів, і це дійсно багатообіцяючий довгостроковий проєкт, який може принести величезні прибутки будь-якому інвестору.

Незважаючи на те, що останніми днями EOS дещо ослаб, довгострокові перспективи (особливо десь на рік) все ще залишаються дуже позитивними.

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Altcoin, EOS
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