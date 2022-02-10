Ethereum Classic, який створили в результаті хардфорку Ethereum, стабільно дорожчає починаючи з останнього тижня січня 2022 року. На момент написання статті він й досі зростав.

Якщо бажаєте дізнатися більше про Ethereum Classic, зокрема, що це таке, чи варто його купувати, а також де зараз можна придбати Ethereum Classic, читайте далі цю коротеньку статтю.

Де зараз найкраще купувати Ethereum Classic

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Що таке Ethereum Classic?

З моменту, коли Ethereum Classic запустили в якості хардфорку Ethereum, цей блокчейн намагається відрізнитися від свого старшого брата, при чому з часом технічні плани двох мереж різняться все більше.

Цей хардфорк був результатом серйозного злому. По-перше, Ethereum Classic прагнув зберегти цілісність існуючого блокчейну Ethereum.

Ethereum Classic створили Віталік Бутерін та Гевін Вуд, вони обидва розробляли Ethereum. Ethereum Classic є спадкоємцем оригінального ланцюга Ethereum.

З моменту свого запуску ця оригінальна мережа отримала більш широку базу шанувальників, до якої входить генеральний директор Grayscale Баррі Сілберт. Це добровільна організація, і її розробники не збираються перетворювати екосистему на комерційну структуру.

ETC використовує алгоритм майнінгу PoW і починалося все дуже схоже на технічну картину, що має ETH, за винятком того, як оброблялися транзакції DAO.

З самого початку в токеноміці відбулися деякі зміни. У 2017 році учасники проголосували за обмеження пропозиції токена ETC до 210 700 000 ETC, що приблизно в десять разів більше, ніж у Bitcoin. ETH наразі не обмежений.

Чи варто купувати Ethereum Classic сьогодні?

Ethereum Classic може стати вигідною інвестицією. Тим не менш, ми рекомендуємо прочитати принаймні кілька цінових прогнозів і вивчити ринок, перш ніж прийняти рішення. В будь-яку мить здобутки цієї монети можуть змінитися втратами.

Прогноз ціни на Ethereum Classic

ETC зріс приблизно на 50% після того, як 24 січня сягнув мінімальної ціни. CoinCodex прогнозує, що в наступні кілька днів він знизиться до 31,61 долара.

За даними Wallet Investor, 1 ETC буде торгуватися за 64,8 долара у цей час наступного року і за 199 доларів у лютому 2027 року.

Digital Coin робить менш оптимістичні прогнози і передбачає, що цього року ціна ETC в середньому буде 45 доларів і підніметься до 72 доларів у 2025 році.

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