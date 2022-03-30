Здається, що минула вже ціла вічність, як Ethereum (ETH) сягнув дна на рівні 2000 доларів. Однак настрої на ринку покращуються, і ETH різко відновлюється. Зараз вартість цієї монети значно перевищує 3000 доларів, і, здається, вона збереже цей імпульс найближчим часом. Що вам потрібно мати на увазі:

За минулий тиждень ETH подолав кілька ключових зон опору.

Ймовірно, найближчим часом монета спробує сягнути позначки в 4000 доларів.

Тільки за останні два тижні ETH зріс майже на 40%.

Джерело даних: Tradingview

Як скоро Ethereum (ETH) сягне 4000 доларів?

Дуже ймовірно, що ETH підніметься до позначки в 4000 доларів. Дійсно питання не в тому, якщо, а в тому коли. Протягом останніх 2 тижнів монета зростала. Хоча зараз ми бачимо, що цей імпульс сповільнюється, однак ETH консолідується значно вище кількох важливих цінових точок.

Наприклад, монета перевищила свою 50-денну ковзну середню на рівні 2848 доларів майже на 500 доларів. Окрім того, ETH піднявся на 300 доларів вище своєї 100-денної SMA в 3045 доларів. Наступним завданням для биків ETH буде спробувати подолати 200-денну SMA на рівні 3489 доларів.

На момент виходу статті ця монета торгувалася за 3391 долар. Таким чином, залишилося вже недалеко, і ми очікуємо, що ETH підніметься вище 200 SMA найближчими днями. Коли це станеться, то неминучим буде бичачий прорив, який підніме монету значно вище 4000 доларів.

Чому варто зараз придбати Ethereum (ETH)?

Це лише питання часу, коли розпочнеться ралі для ETH. Насправді це може статися за лічені дні. Незалежно від того, чи є ви короткостроковим чи довгостроковим інвестором, шлях до 4000 доларів дасть вам змогу отримати майже 25% прибутку. Навряд чи зараз будуть якісь ведмежі настрої. Якщо не станеться кардинальних подій, очікуємо, що найближчим часом ETH буде зростати.