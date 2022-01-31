Ethereum проти Solana: куди краще інвестувати?

Коли перераховують платформи розумних контрактів, перш ніж назвати інші, спочатку згадують Ethereum до Solana. Якщо ви бажаєте дізнатися, яка з цих криптовалют краще, читайте далі цю статтю.

Віталік Бутерін створив блокчейн Ethereum. Його запустили в липні 2015 року, щоб він став конкурентом біткоїну. На відміну від біткоїну, він мав багато плюсів; один з них в тому, що це був перший блокчейн, що підтримував розумні контракти. Як і біткоїн, він працював на алгоритмі консенсусу proof-of-work.

З іншого боку, Анатолій Яковенко запустив Solanaв у квітні 2019 року. Як і Ethereum, він підтримує розумні контракти, але працював на основі алгоритмів консенсусу proof-of-stake і proof-of-historic.

Хоча невзаємозамінні токени виникли завдяки блокчейну Ethereum, та тепер вони існують на платформі Solana. Обидва блокчейна здатні робити майже одинакові речі: від NFT до DeFi, DAO, dApps тощо. Вони обидва входять до десятки найкращих за ринковою капіталізацією криптовалют.

Перевага Solana над Ethereum полягає в його швидкості та масштабованості. Цей блокчейн може обробляти понад 50 000 транзакцій за секунду, час блокування становить 400 мс. Ethereum й досі виконує від 15 до 45 транзакцій за секунду.

Завдяки високій пропускній здатності Solana має низькі комісії за транзакції, набагато менші, ніж у Ethereum. Більше того, цей блокчейн у 4000 разів швидше, ніж Ethereum, і не потребує рішень для масштабування рівня 2. Однак Ethereum існує на ринку вже досить довго, є передбачуваним, і певним чином займає стабільну позицію.

Хоча Ethereum поки не зіштовхується з трилемою блокчейну, він має плани щодо її вирішення. Оновлення Eth2, завдяки якому він переходить на алгоритм консенсусу proof-of-stake, вже існує. Воно дозволить збільшити цей блокчейн і допоможе йому стати мультиланцюгом для інших платформ.

Зараз 1 ETH (нативний токен Ethereum) коштує 2468 доларів, ринкова капіталізація складає 294,1 мільярда доларів; а 1 SOL (нативний токен Solana) коштує 92,12 долара, і його ринкова капіталізація становить 29 мільярдів доларів. Окрім цього, Ethereum має перевагу першості над Solana та його аналогами.

Однак SOL має величезні можливості для зростання. Як для такого високопродуктивного блокчейну, він має низьку ринкову капіталізацію, а отже, чим більше його будуть використовувати, тим більше зростатиме його вартість. Ця монета зросла приблизно від 50 до понад 250 доларів і може показати ще кращі результати. Зараз найкраще купувати Solana. Та перш ніж придбати актив, не забудьте провести власний аналіз та дійте розумно.