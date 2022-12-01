Ethereum vs Ethereum Classic? Metacade (MCADE) здається кращою криптоінвестицією

Ethereum та Ethereum Classic — це два найвідоміші проєкти у криптопросторі. Але якщо ви запитаєте: «Куди краще інвестувати: в Ethereum чи в Ethereum Classic?», можливо, вам знадобиться повністю переглянути своє бачення. Є новий проєкт під назвою Metacade, який прагне стати лідером галузі, яка бурхливо розвивається, і, мабуть, він набагато краще підійде для інвестицій у криптовалюту, аніж ETH чи ETC.

У цій статті ми розглянемо, чому, ймовірно, ви захочете відкласти купівлю Ethereum та Ethereum Classic, і чому вам варто подумати про інвестиції в Metacade, доки він знаходиться на етапі передпродажу.

Після злиття Ethereum (ETH) падає та стикається з жорсткою конкуренцією

Попри те, що Ethereum є другим найбільш цінним криптовалютним токеном на ринку, та після нещодавнього спаду його цінова дія викликала розчарування в інвесторів. В середині серпня Ethereum зріс до 2030 доларів США, а зараз ETH впав до 1300 доларів.

Частково це було пов’язано з ситуацією «купуй чутки, продавай новини», яка виникла після злиття Ethereum, що відбулося 15 вересня, і за тиждень після цього ETH знизився більше ніж на -26%. Не дуже кмітливі інвестори припускали, що швидкість транзакцій і комісії миттєво покращаться, але цього не сталося, як і попереджали розробники Ethereum .

Хоча пересічний користувач ще побачить переваги злиття Ethereum, а проєкти на кшталт Polygon і Solana вже пропонують набагато нижчі комісії та більш високі швидкості, та дедалі ймовірніше, що Ethereum продовжить знижуватися, щоб перевірити зону в 1100 доларів.

ETH Classic (ETC) пасе задніх від свого більш успішного брата

Ethereum Classic — це оригінальна версія Ethereum, яку створили після того, як частина спільноти вирішила не змінювати основний код Ethereum. Однією з ключових відмінностей цих двох проєктів є те, що Ethereum Classic досі використовує механізм консенсусу proof-of-work, тоді як Ethereum після злиття тепер використовує механізм proof-of-stake.

Подібно до Ethereum, Ethereum Classic може працювати зі смарт-контрактами, тому тут можна запускати dApps. В той час як Ethereum може похвалитися понад 4000 dApps (за даними State of the dApps ), Ethereum Classic є базою лише для 45 dApps (як зазначено на вебсайті Ethereum Classic ).

Деякі експерти не розглядяють Ethereum Classic як платформу смарт-контрактів, а вважають його засобом збереження вартості, враховуючи його постійну пропозицію. Та біткоїн слугує для такої ж цілі, тому важко зрозуміти, яку цінність Ethereum Classic насправді пропонує інвесторам.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це платформа, яка прагне стати універсальним рішенням для всіх елементів GameFi. Тут геймери можуть спілкуватися між собою, грати в найновіші Play2Earn-ігри та збільшувати свої прибутки, роблячи те, що вони люблять, в активній спільноті.

Щоб зрозуміти, чому, можливо, незабаром ви захочете інвестувати в Metacade, важливо зрозуміти, чому взагалі варто розглянути можливість інвестицій в GameFi-сектор.

GameFi дає гравцям можливість заробляти під час гри так, чого ніколи не робили традиційні ігри.

Традиційна ігрова індустрія показала, що її набагато більше цікавить прибуток акціонерів, а не геймери, які грають в її ігри, і це призвело до появи багатьох ігор з нудними елементами Pay2Win та мікротранзакціями; тобто, схоже, вони просто отримують цінність від гравців і мало чого дають на заміну.

Саме тому очікується, що до 2025 року GameFi-сектор буде зростати в 10 разів швидше, ніж традиційні ігри, за повідомленням Crypto.com . Оскільки Metacade позиціонує себе як центральний GameFi-хаб, цілком ймовірно, що його база користувачів, а отже, і токен MCADE зростатимуть з неймовірною швидкістю, адже все більше гравців збираються долучитися до ігрової революції.

Чому Metacade (MCADE) є кращою криптоінвестицією?

Одним із факторів, який виділяє Metacade з-поміж інших, є те, що цей проєкт орієнтується на спільноту. Metacade планує створити платформу, де будуть доступні огляди, таблиці лідерів та рецензії, які дозволять будь-кому, незалежно від його походження, почати грати в Play2Earn. Окрім того, в Metacade можна буде знайти найпопулярніші альфа-версії GameFi-проєктів, а також інформація про те, як можна максимізувати свій дохід, граючи в Play2Earn-ігри.

Учасники, які публікуватимуть огляди та найкращі практики, отримають в якості винагороди токен MCADE за те, що допомогли іншим просуватися вперед. Насправді Metacade пропонує кілька способів заробітку на своїй платформі. Є регулярні розіграші призів і турніри, а також можливості бета-тестування, які дозволяють заробити кошти, використовуючи власне середовище тестування Metacade.

У 2024 році Metacade запустить власну дошку вакансій, де можна буде знайти роботу від випадкових підробіток до стажування та оплачуваних посад у компаніях, які є лідерами Web3-інновацій. Якщо ви хочете розпочати тривалу кар’єру в GameFi, тоді, можливо, вам варто обрати Metacade.

Однією з найцікавіших функцій, яку зараз додає Metacade, є Metagrants. Metagrants дозволяють геймерам повернути в свої руки частину влади багатомільйонних ігрових студій, адже дають змогу фінансувати безпосередньо нові Play2Earn-ігри, в які хочуть грати люди.

Розробники ігор пропонують спільноті Metacade ігри, які вони хотіли б створити, й учасники голосують за те, які ігри вони хотіли б бачити. У цих змаганнях будуть представлені десятки можливих ігор, але лише один переможець отримає фінансування для розробки своєї гри. В кінцевому рахунку Metacade планує розмістити ці ігри, які отримали підтримку спільноти, у своїй віртуальній аркаді, щоб в них міг грати будь-хто.

Інвестиції в Ethereum (ETH) або Ethereum Classic (ETC) vs Metacade (MCADE)

Оскільки після злиття Ethereum зіштовхнувся з жорсткою конкуренцією та відсутністю попиту на ETH, навряд чи це буде найкраща інвестиція в криптовалюту зараз. Що стосується Ethereum Classic, досить складно побачити його реальне використання, за винятком того, що це є суто спекулятивний актив. Обидва ці токени мають свої переваги, але на даний момент їх майбутнє виглядає невизначеним.

І порівняйте їх з нещодавно запущеним проєктом Metacade, покликаним стати лідером галузі, яка протягом наступних кількох років розвиватиметься швидкими темпами. Цілком ймовірно, що його орієнтованість на спільноту в ігровому секторі та безліч можливостей для заробітку приваблять тисячі, якщо не сотні тисяч користувачів, яким набрид нинішній стан ігрової індустрії. Якщо Metacade зможе реалізувати своє бачення, незабаром він може стати одним із найрезультативніших токенів 2023 року.

І не буде кращого часу, щоб його придбати, аніж зараз. Оскільки наразі проходить лише перший етап передпродажу Metacade, за 1 долар ви можете отримати 125 токенів MCADE. На останньому етапі передпродажу (етапі 8) ви зможете придбати за 1 долар лише 50 токенів MCADE. Якщо ви хочете скористатися зростанням GameFi-сектору та Metacade, який може стати його лідером, кращого моменту, ніж зараз, не буде.