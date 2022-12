Було не так багато телевізійних подій, які проходили наживо і які вразили мене.

Перше, що одразу спадає на думку, це момент на екрані мого телевізора, коли шістнадцять років тому Зінедін Зідан (один із найвизначніших футболістів світу) буквально вдарив головою захисника противника на найбільшій арені з усіх можливих – під час фіналу Чемпіонату світу.

Пригадую, зовсім нещодавно я дивився, як прем’єр-міністра моєї країни (Ірландії) Лео Варадкар виступав у прямому ефірі на нашому національному телебаченні стосовно пандемії COVID, і тоді він оголосив про перший (і на той час, як ми вважали, також останній) локдаун.

Мабуть, пройде деякий час, перш ніж я забуду ці історичні моменти. І я майже впевнений, що ще деякий час пам’ятатиму те, що побачив останнім.

Сем Бенкман-Фрід, опальний генеральний директор біржі FTX, яка обвалилася, і про якого мені вже набридло говорити, минулої ночі дав інтерв’ю на саміті New York Times Dealbook, що тривало близько години.

Я ніколи не дізнаюся, чому взагалі відбулося це інтерв’ю. Бенкман-Фрід зателефонував з Багамських островів, очевидно, всупереч порадам «людей», які, як можна припустити, працювали в юридичній сфері.

“Гадаю, я маю поговорити про це і пояснити, що сталося”, – сказав він. «Я не розумію, чого позитивного можна досягти, сидячи в кімнаті і вдаючи, що зовнішній світ не існує».

«Це не те, на чому я зосереджуюсь», – так він відповів на питання, чи турбує його можливість кримінальної відповідальності.

Як і той катастрофічний витік його приватної переписки у Twitter, я просто не розумію, чому це інтерв’ю відбулося. Зараз важко повірити в будь-які слова, які лунають з вуст Бенкмана-Фріда. А щодо тієї розмови у Twitter, Бенкман-Фрід пояснив це тим, що репортер був його «давнім другом», але він «по дурості забув», що той був репортером. Шо?

Під час вчорашнього бесіди інтерв’юер Ендрю Соркін запитав його про деякі дивні зізнання в приватних повідомленнях, і це, на мій погляд, розкрило справжній характер Бенкмана-Фріда. Бенкман-Фрід дещо пом’якшив свою позицію, але погодився, що він грав у «гру», як і «всі ми» (мова йде про його імідж).

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy

Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game.

Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022