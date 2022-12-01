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Минулої ночі Бенкман-Фрід дав велике інтерв’ю в прямому ефірі на саміті New York Times Dealbook

Всупереч очевидним юридичним порадам, він відповів на широкий спектр запитань стосовно цієї катастрофи

Дуже важко повірити йому, коли він стверджує, що не знав усі нюанси, хоча саме цього очікуєш від людини, яка була генеральним директором FTRX і володіла 80% Alameda

Було не так багато телевізійних подій, які проходили наживо і які вразили мене.

Перше, що одразу спадає на думку, це момент на екрані мого телевізора, коли шістнадцять років тому Зінедін Зідан (один із найвизначніших футболістів світу) буквально вдарив головою захисника противника на найбільшій арені з усіх можливих – під час фіналу Чемпіонату світу.

Пригадую, зовсім нещодавно я дивився, як прем’єр-міністра моєї країни (Ірландії) Лео Варадкар виступав у прямому ефірі на нашому національному телебаченні стосовно пандемії COVID, і тоді він оголосив про перший (і на той час, як ми вважали, також останній) локдаун.

Мабуть, пройде деякий час, перш ніж я забуду ці історичні моменти. І я майже впевнений, що ще деякий час пам’ятатиму те, що побачив останнім.

Чому Бенкман-Фрід дав інтерв’ю?

Сем Бенкман-Фрід, опальний генеральний директор біржі FTX, яка обвалилася, і про якого мені вже набридло говорити, минулої ночі дав інтерв’ю на саміті New York Times Dealbook, що тривало близько години.

Я ніколи не дізнаюся, чому взагалі відбулося це інтерв’ю. Бенкман-Фрід зателефонував з Багамських островів, очевидно, всупереч порадам «людей», які, як можна припустити, працювали в юридичній сфері.

“Гадаю, я маю поговорити про це і пояснити, що сталося”, – сказав він. «Я не розумію, чого позитивного можна досягти, сидячи в кімнаті і вдаючи, що зовнішній світ не існує».

«Це не те, на чому я зосереджуюсь», – так він відповів на питання, чи турбує його можливість кримінальної відповідальності.

Як і той катастрофічний витік його приватної переписки у Twitter, я просто не розумію, чому це інтерв’ю відбулося. Зараз важко повірити в будь-які слова, які лунають з вуст Бенкмана-Фріда. А щодо тієї розмови у Twitter, Бенкман-Фрід пояснив це тим, що репортер був його «давнім другом», але він «по дурості забув», що той був репортером. Шо?

Під час вчорашнього бесіди інтерв’юер Ендрю Соркін запитав його про деякі дивні зізнання в приватних повідомленнях, і це, на мій погляд, розкрило справжній характер Бенкмана-Фріда. Бенкман-Фрід дещо пом’якшив свою позицію, але погодився, що він грав у «гру», як і «всі ми» (мова йде про його імідж).

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game. Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4 — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022

Часто лунали фрази: «наскільки я розумію», «наскільки я знаю» і «деталі незрозумілі, але…». Хоча він є генеральним директором FTX і володіє 80% Alameda, Бенкман-Фрід неодноразово заявляв, що в деяких питаннях не має повного контролю.

Можете назвати мене циніком, але я відмовляюся вірити, що компанія може надавати позики на мільярди доларів (наприклад, позики компанії Genesis, яка зараз також неплатоспроможна) без відома її власника, який володіє 80% компанії.

Він також заявив (що також дивно), що FTX US може навіть негайно почати дозволяти виведення коштів, і що вони повністю платоспроможні, наскільки йому відомо. Чи маємо ми вірити, що він дійсно був не в курсі?

Що далі чекає на Бенкмана-Фріда?

Є важливе питання: чи загрожує Бенкман-Фріду за його дії тюремний термін? Зараз більшість людей вірять, що ні. Враховуючи той факт, що він спілкувався на саміті New York Times (хоча й віртуально), я вже не знаю, що й думати.

Протягом усього інтерв’ю він помітно нервував. Нервові посмішки, сіпання, опущений погляд. Питання про те, чи приймає він ліки, які відпускаються за рецептом, трохи збентежили його, а його коментар «це був поганий місяць для мене» викликав в аудиторії сміх.

Звичайно, найбільша проблема криється в тому, що ми досі не знаємо, як він дозволив передати Alameda стільки активів. Він постійно намагався кружляти довкола гострих питань щодо переказу коштів, і ніхто більше чітко не розуміє, що ж там сталося. Це, ймовірно, стане ключовим моментом у вирішенні, чи буде йому загрожувати реальне покарання.

Більшість людей вважають це шахрайством: відправляти активи клієнтів до Alameda, при цьому усміхатися на обкладинках журналів і виступати перед Конгресом. Дуже важко повірити, що Бенкман-Фрід не знав, наскільки великими були ці перекази, та наскільки серйозними були збитки Alameda.

«Я не приділяв належної уваги позиціям і позиційному ризику на біржі, зокрема тим, що стосувалися Alameda», – запнувся він. «Я суттєво недооцінив масштаб і швидкість краху ринку», – додав Сем.

А тепер досить говорити про Бенкмана-Фріда. Цей обвал зганьбив усю галузь. Криптогалузі нанесли важкий удар, який ще досі не закінчився. Будемо сподіватися, що колись це завершиться.