Fidelity Investment випустила біржовий продукт (ETP) з фізичним забезпеченням, попит на який, за їхніми словами, серед європейських інвесторів зростає. Фонд котирується на франкфуртській Xetra і за кілька тижнів почне торгуватися на біржі Six, що в Цюриху.

ETP від Fidelity має з'явитися через три місяці після того, як Invesco запустила свій ETP на біткоїн, бо менеджери активів проявляють все більший інтерес до криптовалютних інвестицій.

ETP випустять після того, як наприкінці 2021 року Fidelity Digital Assets офіційно зареєструвала свій бізнес із цифрової торгівлі та зберігання активів в Управлінні з фінансового регулювання та контролю Великобританії.

Раніше компанія Fidelity Digital Assets вважалася тимчасовим членом реєстру FCA, але тепер її перемістили до постійного реєстру FCA.

У грудні 2021 року Fidelity Investments випустила у Канаді ETF на біткоїн з фізичним забезпеченням, і наразі обсяги цього активу налічують близько 30 мільйонів доларів.

ETP на біткоїн з фізичним забезпеченням від Fidelity

ETP на біткоїн з фізичним забезпеченням від Fidelity буде доступний для інституційних та професійних інвесторів у Європі і буде базуватися в Німеччині. Однак зберігачем ETP буде Fidelity Digital Assets, яка є підрозділом цифрових активів американської компанії Fidelity Investments.

Керівник Fidelity Investment Нік Кінг сказав, що запуск ETP став важливим кроком для компанії, і для них це перша пропозиція продуктів цифрових активів.

Цей ETP запустили з активами на суму близько 6 мільйонів доларів, і постійна плата буде становити 0,75%.

Крістіан Стауб, керуючий директор Fidelity у Європі, заявив:

«Базова технологія розподіленого реєстру може з часом зробити революцію у фінансовій системі і провести зміни у багатьох частинах фінансового світу, а це матиме серйозні наслідки для інвесторів».

Компанія Fidelity Digital Assets нещодавно провела опитування, результати якого свідчать, що 70% інституційних інвесторів збираються найближчим часом інвестувати в цифрові активи. Окрім того, понад 90% тих, хто взяв участь в опитуванні, повідомили, що протягом наступних п’яти років збираються виділити кошти на інвестиції в цифрові активи.