MINA є більш новим та дешевим проєктом і у короткостроковій перспективі може залучити більше інвесторів

Mina — це криптовалюта Web 3, яка спеціалізується на конфіденційності та безпеці даних.

Filecoin — криптовалюта Web 3, яка децентралізує ринок хмарних сховищ.

Хоча обидва ці активи є гарними інвестиціями, але у короткостроковій перспективі MINA може затьмарити FIL.

Mina MINA/USD є однією з найбільш швидкозростаючих криптовалют Web 3 на сьогоднішньому ринку. Популярність Mina активно зростає, тому що в додатки Web 3 впроваджують функції конфіденційності. Це має дуже важливе значення, якщо врахувати той факт, що конфіденційність і безпека в Інтернеті є одними з тих причин, що сприяють популярності Web 3.0 сьогодні.

Окрім своїх можливостей конфіденційності, які пропонує Mina, вона набуває популярності завдяки і своїм технічним можливостям. Це один з найлегших блокчейнів на сучасному ринку. У той час як інші блокчейни займають до 300 ГБ2, Mina потребує лише 22 Кб і обмежений обсяг пам’яті. Це означає, що за допомогою смартфону можна легко отримати доступ до сервісів Mina.

Filecoin FIL/USD також є криптовалютою Web 3.0, яка займається децентралізацію ринку хмарних сховищ. Замість того, щоб надсилати дані для зберігання централізованим компаніям, Filecoin заохочує кожного, хто має додатковий простір на своєму ПК, здавати його в оренду для зберігання даних і отримувати за це токени FIL. На даний момент токени FIL активно поширюються, а їхня вартість стимулює користувачів здавати місце на своїх ПК в оренду.

Який з цих активів краще?

І FIL, і Mina є криптовалютами Web 3.0 з великим потенціалом, однак в короткостроковій перспективі Mina має переваги. Це більш новий проєкт, і ті пропозиції, які він надає, є ціннішими: він гарантує безпеку та конфіденційність даних. Окрім того, номінальна вартість у Mina дешевша, аніж у Filecoin, тому вона може залучити більше інвесторів, які шукають, де можна найближчим часом отримати космічні прибутки.

Висновок

Mina набагато дешевша і пропонує більш цікаві варіанти використання, аніж Filecoin. Саме в цьому криється її значна перевага над Filecoin у коротко- та середньостроковій перспективі. Однак у довгостроковій перспективі обидва ці активи мають гарний потенціал для росту.