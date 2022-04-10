Останні два тижні були дуже насичені для біткоїну (BTC) . Наприкінці березня ця монета піднялася до своєї 200-денної SMA десь на рівні 48 000 доларів, а потім різко впала. Відтоді вона летить вниз, однак на наступному тижні, мождиво, беде деякий підйом. Розглянемо деякі важливі моменти:

BTC консолідується над двома важливими зонами підтримки на рівні 40 000 і 42 000 доларів.

Його цінова дія сформувала бичачий кросовер між 50- і 100-денними SMA.

Технічні показники свідчать про те, що монета незабаром почне зростати, а ризик зниження буде мінімальним.

Джерело даних: Tradingview

Біткоїн (BTC) на шляху до 52 000 доларів

На початку квітня біткоїн продемонстрував невелику слабкість. Монета намагалася подолати свою 200-денну SMA десь на рівні 48 000 доларів, їй це не вдалося, і тоді вона різко впала. Фактично BTC падав останні 3 дні поспіль.

Однак, незважаючи на це, є ще велика надія. По-перше, BTC тримається вище двох потужних зон підтримки на рівні 40 000 і 42 000 доларів, а цее означає, що ризик зниження є мінімальним. Більше того, BTC вдалося здійснити кросовер між 50- і 100-денними SMA. Це говорить про бичаче вирівнювання і про те, що найближчими днями BTC може просто вибухнути.

Якщо вдасться здійснити такий прорив, то ціна монети підніметься до зони попиту, що знаходиться вище 46 000 доларів. Коли це відбудеться, люди, ймовірно, почнуть масово купувати біткоїн, і тому в кінцевому підсумку він перевищить 200-денну SMA, і ціна BTC зросте до 52 000 доларів.

Чи настав вже час купувати біткоїн (BTC)?

Так, зараз саме час купувати. BTC тримається вище потужної зони підтримки, тому навряд чи він буде падати.

Якщо врахувати той факт, що потенціал для його росту є досить великим, було б розумно накопичувати BTC. Ми очікуємо, що найближчим часом він принесе щонайменше 25% прибутку. Більше того, довгостроковий прогноз щодо цієї монети також виглядає дуже позитивним.