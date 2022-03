Сьогодні ціна Floki Inu в реальному часі становить 0,000044 долара, а добовий обсяг торгів складає 12,3 мільйона доларів. За останні 24 години Floki Inu зріс на 19,40% через новину про розміщення на криптобіржі HUOBI. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Floki Inu, ця стаття саме для вас.

Оскільки FLOKI є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати FLOKI за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити FLOKI прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть FLOKI.

Floki Inu — це мем-монета на собачу тематику, яку, як заявляють її творці, назвали на честь цуценяти шиба-іну Ілона Маска. Маск є відомим шанувальником Dogecoin, хоча він публічно заперечує, що володіє токенами SHIB.

Команда Floki Inu стверджує, що працює над трьома головними корисними проєктами: ігровий метавсесвіт NFT під назвою Valhalla, ринок NFT та товарів, що називається FlokiPlaces, і Floki Inuversity, платформа контенту та освітніх проєктів.

Floki Inu хоче виділитися серед інших мем-монет, поєднавши меми з корисними функціями. У довгостроковій перспективі команда прагне створити автономну та децентралізовану екосистему, зокрема стратегічні партнерства.

Екосистема має на меті, щоб їхній токен виконував корисні функції, та щоб можна було використовувати бренд Floki Inu різними способами, наприклад, за допомогою NFT, ігор та функцій децентралізованого фінансування.

Пам'ятайте, що зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

DigitalCoinPrice оптимістично налаштований щодо Floki Inu і прогнозує, що у 2023 році ця монета сягне 0,00008 долара, а в 2024 вже буде коштувати 0,00009 долара. Price Prediction також прогнозує ціну 0,00008 долара у 2023 році, але це буде мінімальний рівень.

Експерти цього ресурсу передбачають, що наступного року Floki Inu може здорожчати до 0,0001 долара. У 2024 році 1 FLOKI торгуватиметься в діапазоні від 0,00013 до 0,00014 долара.

🚀 $FLOKI = Life Changing Money

You've had TWO opportunities to change your life since the 2020 dump and you're probably getting a THIRD. Don't take it for granted.

Get #FLOKI for max ROI and go from:

9-5 = financial freedom

Job = time for your passion

Debt = peace of mind

💪🏼 pic.twitter.com/21vhukn8Gf

— Oliver Moon (@oliverm8n2882) March 1, 2022