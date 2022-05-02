Flux і Terra співпрацюватимуть, щоб інтегрувати свої екосистеми, та щоб користувачі могли отримати найкраще від Web3. У рамках співпраці вони зосередяться на глибокій інтеграції, використовуючи відповідні сильні сторони своїх екосистем, про це пише Flux на своїй сторінці в Medium.

Створення Інтернету майбутнього

Мета Flux полягає в тому, щоб розробники могли отримати доступ до необхідних ресурсів та інфраструктури, щоб без проблем розгортати свої dApps на Web3.

Згідно з технічною документацією Terra, цей проєкт прагне стати першою стабільною платформою та валютою, яку можна використовувати в блокчейні, а також досягти децентралізації для продавців, основних користувачів та розробників.

Завдяки цій співпраці Terra стане на крок ближче до своєї мети – досягти повної децентралізації при переході на Web3. Flux також досягне прогресу, адже додасть найсучасніші додатки Terra до своєї децентралізованої інфраструктури.

Елементи співпраці

Для початку, Flux і Terra планують працювати над розробкою Terra в екосистемі Flux. І, відповідно, запустять токен Flux на блокчейні Terra.

Щоб забезпечити роботу міжланцюгового мосту Fusion, екосистема Flux використовує токени на інших блокчейнах. В результаті чого цей проєкт отримав кращий доступ до DeFi-сектору.

Zelcore, офіційний гаманець і набір додатків для блокчейну від Flux, буде підтримувати не лише Luna, але й KRW, UST, SDT та інші токени Terra. Також інтегрують підтримку багатьох токенів CW20.

Прямий доступ до централізованих бірж

Усі токени, доступні на серверній частині Zelcore, можна обміняти або імпортувати. Цей пакет пропонує прямий доступ до Binance, FTX, Kraken та інших централізованих бірж.

Даніель Келлер, керівник відділу безпеки у Flux, заявив:

Уся команда Flux з нетерпінням чекає на співпрацю з Terra. Я дуже поважаю команду Terra. Вони ставлять перед собою чітку мету та бачення і самовіддано реалізують це бачення. Мені подобається їхній підхід до DeFi і ті чудові можливості, які їхня екосистема дає кожному користувачу в просторі блокчейну. Я вже передчуваю той величезний потенціал, який ми отримаємо, співпрацюючи з ними та інтегруючи наші відповідні екосистеми. І найбільше я раді з того, що Flux допоможе їм здійснити децентралізацію, адже вони розгортатимуть свої додатки в нашій потужній мережі Flux Nodes. Flux знайшов нового друга та союзника у прагненні відкрити Web3 для широкого загалу. Гадаю, справедливо буде сказати, що майбутнє Web3 з кожним днем виглядає яскравіше.