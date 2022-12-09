FTX подав заяву про банкрутство, а Metacade (MCADE) готується стрімко злетіти в рамках передпродажу

Крипторинки були серйозно вражені нещодавніми новинами про те, що друга за величиною криптовалютна біржа FTХ подала заяву про початок процедури банкрутства в США. У балансі FTX виявили чорну діру на суму 8 млрд доларів після того, як десятки клієнтів вивели з неї свої кошти, і не вдалося здійснити потенційне поглинання головним конкурентом Binance, саме тому у засновника та генерального директора Сема Бенкмана-Фріда не залишилося іншого вибору, як подати заяву про банкрутство.

Попри цей останній удар, який пережили ринки, Metacade, схоже, збирається утримати свою вартість і різко підскочити під час передпродажу.

Що таке Metacade?

Metacade — це перша ігрова аркада під керівництвом спільноти, яка з’явилася у Web 3.0. Це місце, де можуть збиратися геймери-ентузіасти та проводити разом час, граючи в найновіші Рlay-to-Еarn-ігри (P2E). Цей проєкт прагне стати провідною GameFi-платформою у метавсесвіті, де інвестори, геймери і розробники можуть знайти для себе щось цікаве.

Вся екосистема працює завдяки монеті MCADE, яку можна витрачати, стейкати та заробляти на платформі. Окрім складової P2E в ігровому досвіді, користувачі можуть зробити свій внесок у спільноту деякими іншими способами та отримати за це винагороди. Сюди входить:

Обмін знаннями в соціальному просторі

Тестування ігор

Надання розробникам зворотного зв’язку

Написання оглядів на гру

Регулярні розіграші призів

Головна мета Metacade — створити повністю автономний простір, що належить спільноті, в якому учасники мають повний контроль над рішеннями, які стосуються платформи; також щоб тут була доступна ціла низка GameFi-проєктів у Web 3.0-просторі, адже це змусить користувачів повертатися сюди знову і знову.

В чому унікальність Metacade?

Кілька аспектів дорожньої карти Metacade, яку можна переглянути в офіційній документації , відрізняють її від інших конкурентів GameFi-сектору. Найбільше кидається в очі величезний каталог ігор, який буде постійно збільшуватися, адже розробники створюватимуть нові проєкти. На відміну від інших ігрових платформ, Metacade не покладається лише на одну чи на обмежену кількість ігор, щоб підтримувати інтерес учасників.

Metacade не приймає фінансування від венчурних капіталістів і намагається залучати лише тих, хто дійсно цікавиться іграми. Крім того, будь-хто може взяти участь у передпродажу MCADE, тому, коли MCADE вийде на ринок, члени його спільноти отримають найбільшу користь від росту ціни.

Це не тільки дозволить повернути владу в руки тих, хто найбільше піклується про відеоігри, і завдяки унікальній та самодостатній економіці вдасться повертати користувачам токени MCADE через внутрішньоігрові винагороди, змагання, розіграші призів, стейкінг та залучення в діяльність спільноти. Також завдяки рекламі, аркаді pay-to-play та публікації списків вакансій вдасться залучити в гру додатковий прибуток.

Такий підхід, що орієнтується на спільноту, лежить в основі кожної частини дорожньої карти Metacade. Цей проєкт є хабом, де розробники можуть втілити свої ідеї в реальність та через програму Metagrants отримати схвалене спільнотою фінансування: члени спільноти проголосують, а платформа виконає це. До того ж, ті, хто хоче побудувати кар’єру в GameFi, тут можуть знайти цілу низку вакансій у найбільшій галузі Web 3.0.

Чому MCADE може стрімко злетіти

Хоча крах FTX і викликав значне занепокоєння серед інвесторів та на ринках (особливо враховуючи рівень ліквідності та втрати ринкової капіталізації), та ті криптовалюти, які ще не були розміщені на біржах, не зазнали впливу від цього жахливого краху.

Цей факт, а також те, що ця платформа має очевидний потенціал для довголіття, є рідкістю у світі метавсесвіту, це можливо, тому що користувачі тут можуть виконувати багато речей, які вони хотіли б робити в Web 3.0.

Окрім того, коли передпродаж завершиться, ринкова капіталізація проєкту становитиме близько 28 млн доларів. Це набагато менше, ніж в його конкурентів, зокрема The Sandbox і Decentraland, які досягли максимумів у понад 5 млрд доларів. Однак це ілюструє, який є потенціал росту в токена MCADE.

Купуйте MCADE в рамках передпродажу

Коли передпродаж завершиться, перше інвестори MCADE зможуть повернути свої кошти, якщо вони вирішать продати токени. Під час початкового раунду передпродажу інвестори могли отримати за 1 долар 125 MCADE. Після завершення дев’яти раундів кінцева вартість зросте, і за кожен інвестований 1 долар США можна буде отримати 50 MCADE. Це вже робить цей проєкт досить перспективним.

Однак багатий потенціал цієї платформи та її винятковість, які яскраво простежуються протягом усього її шляху до ринку, створюють відчуття, що Metacade недооцінено (навіть враховуючи нестабільність ринку, що виникла через крах FTX). Усе це означає, що Metacade цілком реально може стати вигідною інвестицією року.