GALA відновлюється і сьогодні вже зросла на 8%. Де придбати токен GALA

Лише з початку цього місяця токен метавсесвіту GALA зріс на 117%. Зростання на цьому тижні в основному було викликано запуском Legends Reborn, Spidertanks та інших довгоочікуваних ігор.

Сьогодні ціна GALA в реальному часі становить 0,36 долара. За останні 24 години токен зріс на 8,44%. У цій невеликій статті ви знайдете все, що вам потрібно знати про GALA, зокрема те, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати GALA.

Де зараз найкраще купувати GALA

Оскільки GALA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати GALA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити GALA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на GALA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть GALA.

Що таке GALA?

Gala Games, компанія, яка стоїть за токеном, вважає, що блокчейн має бути невидимим в іграх. Вони стверджують, що використовують прості ігрові механізми, якими зручно користуватися усім гравцям, незалежно від того, вважають вони себе професіоналами в галузі блокчейну чи ні.

Як стверджують розробники, гравці можуть по-справжньому володіти тим, що вони виграють у Gala Games. Предмети гравців та будь-який успадкований статус є перевіреними активами в блокчейні, якими можна торгувати або грати у грі.

Gala Games тісно спілкується зі своєю спільнотою в Discord. Команда працює за підтримки вокалістів-послідовників, які роблять свій внесок у дизайн кожної нової гри.

У мережі Gala Games все залежить від екосистеми вузлів, які належать гравцям. Роботу мережі Gala забезпечують користувачі, які керують вузлами зі своїх домашніх комп’ютерів.

Чи варто купувати GALA сьогодні?

Перш ніж прийняти будь-яке рішення щодо інвестування, приділіть час, щоб прочитати принаймні кілька прогнозів цін і вивчити ринок. Gala — це дуже мінливий токен, який піддається різким коливанням ціни в будь-який бік, іноді так часто, як щодня.

Прогноз ціни GALA

Wallet Investor рекомендує зараз купувати Gala. Експерти цього ресурсу прогнозують, що цього року ціна токена подвоїться до 0,79 долара. Вони передбачають, що за 5 років він буде торгуватися за 2,66 долара.

Coin Quora також робить оптимістичні прогнози. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що до кінця року Gala подолає рівень опору в 1 долар. Їхня цільова ціна на 2025 рік становить близько 10 доларів за 1 Gala.

Gov Capital з більшим оптимізмом дивиться на Gala, ніж WI. Вони прогнозують, що протягом одного року токен буде торгуватися за 1,12 долара, а за 5 років ціна токена складатиме 9,22 долара.

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