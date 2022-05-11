Компанія Galaxy Digital Holdings Ltd. оголосила, що планує викупити приблизно 10,6 млн простих акцій, що становить 10% від загальної кількості публічних акцій компанії.

Про це компанія з фінансових послуг і цифрових активів повідомила в середу в пресрелізі .

За словами представників цієї компанії, акції якої публічно торгуються на фондовій біржі Торонто (TSX), Рада директорів схвалила такі плани викупу. Тепер повідомлення про покупку направлять до TSX.

Програма викупу буде діяти протягом наступного року або ж завершиться раніше, якщо компанія досягне цільових акцій. Як йдеться у пресрелізі компанії, протягом останніх дванадцяти місяців Galaxy Digital не проводила жодного викупу звичайних акцій.

У понеділок компанія, що займається криптовалютою, оприлюднила результати за перший квартал 2022 року. Як виявилось, її чистий збиток становить 111,7 млн доларів. Компанія пояснила такі втрати падінням ринку криптовалют, а також пов’язаних з ними інвестицій. Рік тому у цьому ж кварталі Galaxy Digital отримала 858,2 млн доларів прибутку.

У вівторок ціна GLXY закрилася на рівні 10,52 канадських долара.