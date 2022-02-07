Компанія Hashstack Finance представила свій протокол Open, перший в історії протокол DeFi-кредитування, який надає позики з недостатньою заставою та без зберігання, як повідомляє Invezz з прес-релізу.

Це важлива подія в дорожній карті Hashstack, адже найближчими тижнями вони готуються запустити мережу протоколу Open.

Єдина незалежна платформа для кредитування в секторі DeFi

Open протокол – це єдина незалежна платформа для кредитування в секторі DeFi, що надає кредити з недостатньою заставою із співвідношенням застави та позики до 1:3. Тобто ви можете залишити в якості застави всього 100 доларів США та взяти в позику до 300 доларів США.

З цих коштів 230 доларів використовують як торговий капітал на цій платформі. Позичальник може зняти 70 доларів (тобто до 70% застави).

Засновник Hashstack Finance Віней прокоментував:

Сьогодні, якщо ви хочете позичити 100 доларів США на Compound, Aave чи навіть MakerDAO, ви повинні надати заставу щонайменше в 142 доларів. Це порушує основний базис, що лежить в основі отримання позики, і обмежує варіанти, як позичальник може використати кошти. Для порівняння, через відкритий протокол Hashstack ви зможете позичити ті ж 100 доларів із заставою всього в 33,33 долара. Тобто така послуга коштує в 4,25 рази нижче, ніж у будь-якого іншого визнаного учасника ринку на сьогодні; це важлива віха для екосистеми defi загалом і буде сприяти її подальшому впровадженню.

Open протокол Hashstack усуває неефективність DeFi-екосистеми за допомогою трирівневого підходу:

Ефективне використання активів шляхом диверсифікації наявних активів через кредитування та надання торгового капіталу

Чіткий розподіл річного відсотку прибутку (APY) та річної відсоткової ставки (APR) депозитів/позик від таких же показників, що стосуються мінімального періоду зобов'язань (MCP)

Кредити з недостатньою заставою

Hashstack проводить інтеграцію з PancakeSwap та іншими DeFi-платформами, щоб покращити якість кредитів та щоб сприяти торговим обмінам в додатку. Це означає, що позичальникам не потрібно перемикатися між dApp, щоб обміняти позичені токени на інші первинні або вторинні монети.

Спочатку протокол Open підтримуватиме лише основні стабільні монети та ліквідні монети, наприклад, BTC, USDT, USDC, BNB та власний токен управління Hashstack HASH. Також протокол Open об’єднає активи з Avalanche, Ethereum та інших мереж, щоб розширити первинні ринки.