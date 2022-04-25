Portal, створена на Bitcoin кросланцюгова мережа DEX рівня 2, повідомив у пресрелізі, що співпрацюватиме з ринком активів HighCircleX на базі блокчейну High Circle Ventures, щоб допомогти компаніям на стадії перед IPO токенізувати акції в блокчейні Bitcoin.

Ця співпраця представляє собою першу в своєму роді можливість для компаній на стадії перед IPO токенізувати акціонерний капітал у приватному секторі та створити ліквідність для неліквідних активів. Крім того, компанії будуть отримувати користь від «багатьох рівнів застосування», які Portal збирається створити на блокчейні Bitcoin.

Серед найбільш бажаних компаній на стадії перед IPO варто згадати Klarna, SpaceX, Automation Anywhere, Epic Games і Cross River Bank, вони дозволять токенізувати свої акції та продавати їх у рамках цієї співпраці, про це йдеться у пресрелізі.

Таке партнерство є важливим проривом у реалізації бачення Portal того, як можна в реальному світі використовувати Bitcoin.

Виконавчий голова Portal д-р Чандра Дуґґірала пояснив важливість цього партнерства і заявив, що компанія прокладе шлях для токенізації у блокчейні багатьох інших фінансових активів:

«Хоча ці активи не є активами на пред’явника, як, наприклад, Bitcoin, доступність цифрових цінних паперів, а також цифрових активів, що не є безпечними, через простий інтерфейс тим користувачам, які відповідають критеріям акредитованого інвестора, знаменує собою початок злиття екосистеми Bitcoin з основними фінансами».

Він додав, що це сприятиме вирішенню проблеми фрагментації ліквідності на багатьох різних біржах і в додатках.

Хемант Голла, генеральний директор HighcircleX, так прокоментував це партнерство:

«HCX дозволяє інвесторам з легкістю інвестувати в пропозиції приватного капіталу. Він дозволяє отримати миттєвий доступ до часткового володіння акціями найпопулярніших компаній. Ми віримо, що токенізація, а також можливості швидко та легко торгувати, які приходять разом із нею, відкриють та колосально розширять цей ринок».

Для користувачів Portal це партнерство означає, що вони можуть з одного гаманця отримати безперешкодний доступ до токенізованих цінних паперів і до цифрових активів, які не є захищеними. З іншого боку, для HCX партнерство дозволить усунути такі обмеження, як неліквідність, періоди блокування та невизначеність вартості, що притаманні приватним ринкам, а також збільшить базу інвесторів.