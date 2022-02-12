Хоча IOTA (MIOTA) і впала нижче $1, вона залишається відносно бичачою

Протягом останніх кількох днів IOTA (MIOTA) торгувалася нижче психологічно важливої позначки в 1 долар. Однак, з огляду на інші технічні показники прогноз для цієї монети залишається бичачим. Як тільки вона перевищить 1 долар, варто очікувати подальшого зростання. Аналіз зробимо нижче, а спочатку давайте розглянемо деякі важливі моменти:

Незважаючи на падіння нижче 1 долара, MIOTA торгується вище своїх 20- та 50-денних простих ковзних середніх.

На момент публікації статті монета торгувалась за 0,95 долара, тобто за останні 24 години впала 3%.

Щоб почати зростати, найближчими днями MIOTA має спробувати подолати 100- та 200-денні SMA.

Джерело даних: Tradingview

IOTA (MIOTA): аналіз та ціновий прогноз

Останні кілька днів IOTA рухається в основному вбік. Хоча протягом останнього тижня ця монета зміцнюється разом з іншими криптоактивами, та ми помітили, що її цінова дія трохи сповільнилася і має мінімальну волатильність.

Проте більшість інвесторів спостерігають, чи зможе монета перетнути психологічно важливу позначку в 1 долар. Якщо це станеться, цілком ймовірно, MIOTA спробує подолати опір накладних витрат на рівні 1,7 долара. Навіть якщо вона не зможе подолати цей поріг, а лише наблизиться, інвестори отримають майже 40% прибутку в короткостроковій перспективі.

До того ж, RSI, схоже, підтримує цю бичачу гіпотезу. Та якщо MIOTA не зможе перевищити 1 долар, вона впаде до наступного рівня підтримки в 0,7 долара, а потім вже отримає достатній попит і почне зростати.

Чи варто інвестувати в IOTA (MIOTA)?

Насправді IOTA — це децентралізований реєстр, а не блокчейн. Його створили, щоб він надавав переваги традиційних блокчейнів без додаткових високих комісій і низьких швидкостей. IOTA залишається недооціненим проєктом, і, якщо говорити про підвищення ефективності мережі в майбутньому, його запатентована технологія стане дуже актуальною.

При ринковій капіталізації в 2,2 мільярда доларів є цілком реальні шанси, що в майбутньому MIOTA може зрости ще більше. Це чудовий варіант для довгострокових криптоінвесторів, які хочуть розкрити приховану цінність.