Платформа Huobi оголосила, що тепер надає підтримку для BabyDoge Coin (BabyDoge) . Користувачі Huobi тепер зможуть купувати та продавати цю мем-монету на одній з найбільших бірж у світі. Це важливий етап в розвитку BabyDoge Coin, і ось чому:

Після оприлюднення цієї новини мем-монета зросла майже на 14%.

Також повідомляють, що останні місяці все більше людей користуються BabyDoge.

Лістинг відкриває двері для інших бірж, які можуть послідувати прикладу Huobi.

Джерело даних: Tradingview

Куди далі піде BabyDoge Coin (BabyDoge)

Коли монети вносять до списків основних біржових платформ, наприклад, Huobi, варто очікувати певних позитивних зрушень у ціні. Коли з’явилися новини про лістинг, BabyDoge фактично зріс майже на 13%. І монета продовжує зростати. За останні 24 години її вартість збільшилась ще на 6%.

Варто зазначити, що Huobi — це величезна біржа. І те, що вона підтримує цю мем-монету, означає, що інші великі біржі будуть слідувати її прикладу. Також в соціальних мережах було багато ажіотажу навколо цієї монети.

Нещодавно кількість підписників BabyDoge у Twitter перевищила 1 мільйон. Більше того, ця монета була однієї з найбільш популярних монет на базі BSC, яку купували 1000 найбільших китів. Безсумнівно, тут щось заварюється, і це лише питання часу, коли ця криптовалюта вибухне.

Чи варто купувати BabyDoge?

Що ж, мем-монети можуть зробити вас багатими в одну мить, але разом з тим вони супроводжуються величезними ризиками. Пам’ятайте, що, в основному, це спекулятивні активи, які рідко мають якісь серйозні фундаментальні основи.

Проте, здається, на даний момент BabyDoge є найпопулярнішою мем-монетою. Ми очікуємо, що монета буде зростати ще більше, оскільки найближчим часом буде більше лістингів на біржах. З огляду на це зараз варто купувати цей актив.