ICO, в які найкраще інвестувати в лютому 2023 року за версією Reddit

Початкова пропозиція монет (ICO) — це можливість для проєктів згенерувати кошти, щоб піднятися їм на ноги та почати свою роботу. ICO регулярно використовується в криптосвіті, адже це дозволяє компаніям стати популярним, а це, у свою чергу, залучає додаткові інвестиції та приваблює нових користувачів на їхні платформи. ICO зазвичай запускають, оприлюднюючи офіційну документацію, в якій викладено майбутнє платформи, і перші інвестори можуть сподіватися отримати прибутки від своїх початкових інвестицій у процесі розвитку проєкту.

Нижче зазначимо кращі ICO, які варто додати до свого криптовалютного портфелю в лютому 2023 року:

Metacade (MCADE) VisaMetaFi (VISA) Heroes of Mavia (MAVIA Wombat Exchange (WOM) CryptoCitizen (CCASH) ByePix (EPIX) WeSendIt (WSI) Kryptview (KVT)

1. Metacade — революційна ігрова платформа для метавсесвіту

Metacade — це нова блокчейн-платформа, яка вже на етапі передпродажу набула величезної популярності. Цей ігровий центр спільноти прагне стати віртуальним ігровим хабом, де відтворюються емоції та спільнота реальних ігрових автоматів, і при цьому гравці не виходять з дому. Ця платформа надаватиме широкий спектр ігор Рlay-to-Еarn (P2E), щоб привабити запеклих геймерів та тих, хто грає час від часу, при цьому вона матиме захоплюючу P2E-механіку.

Здається, P2E-ігри — це лише одна з багатьох можливостей, які дозволять заробляти учасникам спільноти Metacade. Окрім того, гравці зможуть заробляти, якщо поділяться альфа-версіями ігор, напишуть відгуки чи застейкають токени MCADE. Серед інших новаторських функцій: схема Create2Earn від Metacade, яка включає ініціативу Metagrants, завдяки якій розробники зможуть отримати доступ до криптофінансування, яке піде на розвиток нових ігор. Більше того, дошка вакансій дозволить кращим творчим талантам у Web3 знайти класні кар’єрні можливості в галузі.

Навіщо купувати MCADE?

Нещодавно в рамках передпродажу запустили MCADE (нативний токен Metacade), і під час бета-фази токени вдалося розпродати трохи більше ніж за три тижні та зібрати 1 млн доларів. У рамках передпродажу планують провести дев’ять етапів, під час яких вартість MCADE підвищиться з початкової ціни в 0,008 і на кінець передпродажу становитиме 0,02 долара, тому очікується, що ціна MCADE може різко піднятися, коли він потрапить на децентралізовані біржі.

Завдяки таким можливостям отримати прибутки під час нинішнього ведмежого ринку та довгостроковому потенціалу цієї новаторської платформи в GameFi-секторі Metacade є одним із найкращих ICO для інвесторів, які хочуть розширити свій криптопортфель.

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2. VisaMetaFi (VISA) — чудова нова та зручна криптоплатіжна система

Платформа VisaMetaFi містить нову децентралізовану криптоплатіжну систему, яку можуть використовувати різні онлайн-торговці та блокчейн-платформи. Вона включає в себе платіжні можливості для Web3, DeFi, DAO, метавсесвіту та MetaFi, і це робить її одним із найкращих варіантів ICO, в які варто інвестувати.

Завдяки цій платформі користувачі можуть переказувати стейблкоїни в будь-яку точку світу без жодних комісій за транзакції, а також, щоб здійснити такі перекази, користувачам не потрібно обмінювати цифрові монети чи конвертувати криптовалюту у фіат. До відомих компаній, які використовують VisaMetaFi, належить вебсайт для бронювання відпусток Booking.com.

Навіщо купувати VISA?

VisaMetaFi успішно подолала початкові етапи розвитку проєкту та залучила десятки тисяч користувачів по всьому світу і випустила нативну монету VISA.

Завдяки своїй простій і доступній системі, яка дозволяє здійснювати криптовалютні та онлайн-платежі у всьому світі, VISA, схоже, у довгостроковій перспективі привертатиме увагу інвесторів. Саме тому VISA є одним із кращих ICO, в які варто інвестувати в лютому 2023 року.

3. Heroes of Mavia (MAVIA) — приваблива P2E-гра для створення битв

Heroes of Mavia пропонує одне з кращих ICO у секторі блокчейн-ігор, які доступні на даний момент, завдяки своїм цікавим функціям для створення бази та організації битв між гравцями. Гравці створюють власні армії, щоб захопити ворожі бази в екосистемі Heroes of Mavia та заробити під час гри токени Ruby.

Ці токени можна використати для покращення власних баз чи оснащення армій та щоб зміцнити оборону. У грі є декілька привабливих функцій, зокрема NFT-маркетплейс, прямі трансляції битв і менеджер партнерства, завдяки якому користувачі можуть співпрацювати через військові альянси та отримувати пасивний дохід.

Навіщо купувати MAVIA?

Власний токен MAVIA вже має велику кількість лояльних прихильників у соціальних мережах, адже інвестори бажають приєднатися до цієї нової та захоплюючої ігрової P2E-платформи напередодні запуску NFT, який має відбутися в першому кварталі 2023 року, і запуску free2play у другому кварталі.

Завдяки підтримці провідних криптокомпаній Binance Labs, crypto.com і Genblock Capital MAVIA стане чудовою інвестицією, яку варто додати до вашого криптовалютного портфелю в лютому 2023 року.

4. WombatExchange (WOM) — класна біржа для обміну стейблкоїнів

В офіційній документації WombatExchange визначають як «багатоланцюговий стейблсвоп», розміщений на Binance Chain. Це нова криптобіржа, яка дозволяє гравцям ринку обмінювати стейблкоїни і разом з тим генерувати прибутки за рахунок стейкінгу монет та використовувати мінімальне прослизання.

Завдяки зручному інтерфейсу WombatExchange підходить для трейдерів, які тільки починають знайомитися з криптобіржами. Крім того, тут наявний пул ліквідності, і це означає, що користувачам не потрібно мати декілька стабільних валют.

Навіщо купувати WOM?

Нативною монетою WombatExchange є WOM, і його заманливе ICO дасть власникам цієї монети право голосу щодо пропозицій, які стосуються управління платформою та ліквідності стейблкоїнів. Біржа вже привертає увагу та інвестиції кількох великих компаній, зокрема Hailstone Ventures і Shima Capital.

Тим часом кількість підписників сторінки Wombat Exchange у Twitter наближається до 70 000, і вона швидко зростає, це робить це ICO одним із кращих для інвесторів, які шукають нові можливості у світі криптовалютних бірж.

5. CryptoCitizen (CCASH) — захоплююча платформа метавсесвіту з MMORPG-іграми

CryptoCitizen — це ще одна ігрова платформа метавсесвіту, яка пропонує безкоштовну гру та можливості P2E у світі, де є допоміжна сюжетна лінія. Платформа має величезну потенційну аудиторію, адже це багатокористувацька онлайн-рольова гра (MMORPG) із різноманітними ігровими можливостями, наприклад, перестрілки, перегони та класичні елементи боротьби 1 на 1.

Користувачі можуть заробити нативний токен CCASH, успішно виконуючи завдання та покращуючи свій «рейтинг громадянина», а це, у свою чергу, відкриває можливості доступу до ексклюзивних NFT.

Навіщо купувати CCASH?

CryptoCitizen вже викликав ажіотаж в ігровому світі: для альфа-тестування попередньо зареєструвалися вже понад 200 000 людей. Цей проєкт представили на ігровій виставці Gamescom 2022, там він отримав величезне визнання, і вже повністю відбулися три передпродажні розподіли CCASH через Polkastarter, Firestarter і Seedify.

Максимальна пропозиція CCASH становить 1 млрд токенів, і коли відбудеться лістинг CCASH на біржах, випустять лише 1,2% пропозиції, тому ажіотаж, який уже розгорівся, і дефіцит токенів на відкритих біржах робить CCASH одним із кращих ICO для перших інвесторів.

6. ByePix (EPIX) — платформа Social2Earn, яка хоче кинути виклик Facebook

ByePix — це Web3-платформа, що поєднує в собі кілька цікавих елементів в одному зручному просторі. Вона приваблює DeFi-додатками, NFT, P2E-іграми та повноцінною екосистемою, яка задовольняє всі потреби гравців. Наприклад, геймери можуть отримати токенізовані винагороди за виконання завдань у «Gem Hunters», одній із перших P2E-ігор, що з’явилася на платформі.

Є й інші додаткові функції на цій платформі: віртуальні ділянки землі, які можна придбати за монету EPIX, обробляти та розвивати їх, а потім продати та отримати чистий прибуток. Також можна отримати дохід, виконуючи соціальні завдання через ініціативу платформи Social2Earn та інвестуючи в EPIX заради отримання прибутку.

Навіщо купувати EPIX?

ByePix викликав широкий резонанс завдяки значним інвестиціям, які зробили відомі компанії венчурного капіталу. Їхня кінцева мета — кинути виклик гігантам соціальних мереж на кшталт Facebook та Instagram. Це може виявитися важким завданням, та у ByePix є можливість покращити ландшафт соціальних мереж у довгостроковій перспективі, адже проєкт планує робити компенсації користувачам за їхній контент.

Такий інноваційний підхід робить EPIX одним із кращих ICO, який варто розглянути інвесторам, які шукають привабливу та кардинальну нову криптоможливість.

7. WeSendIt (WSI) — нова захоплююча децентралізована платформа для зберігання та обміну файлами

Це новий криптосервіс, що надає децентралізоване хмарне зберігання та дозволяє обмін файлами. Нещодавно WeSendІt оголосив про запуск нового WeSendIt 3.0, що дозволить користувачам отримувати токенізовані винагороди щоразу, коли вони надсилають дані.

Потім цей токен BEP-20 можна обміняти на рекламу, масштабоване сховище даних та знижки на підписку, а також можна отримати винагороди за реферальною програмою для клієнтів на платформі.

Навіщо купувати WSI?

WeSendIt створили як недорогу альтернативу централізованому обміну файлами та зберіганню даних, що пропонують такі технологічні гіганти, як Amazon, Google і Microsoft. Вихід WeSendIt у криптопростір підкріплюється більш ніж десятирічним досвідом у цьому секторі. За цей час його послугами скористалися понад три мільйони клієнтів у 150 країнах світу, і це робить WSI одним із кращих ICO, які варто придбати в лютому 2023 року.

Токени WSI вже успішно пережили приватний продаж у вересні 2022 року. Оскільки попит на децентралізоване зберігання даних у найближчі роки буде лише зростати, варто інвестувати в початкову пропозицію монет WSI, щоб мати можливість отримати значні прибутки.

8. Kryptview (KVT) — інтерактивна платформа Research2Earn для інформування криптоінвесторів

Нова інтерактивна платформа Research-to-Earn від Kryptview призначена для створення та обміну дослідженнями, що стосуються криптовалют, токенів і платформ. Користувачів заохочують взаємодіяти зі спільнотою та отримувати винагороди за оцінювання, аналіз та рецензування криптопроєктів.

Окрім того, користувачі можуть пропонувати «дослідницькі винагороди» до активів, щоб спонукати інших учасників платформи досліджувати якийсь конкретний актив, надавати інформацію та, як результат, збільшувати потенційну цінність. Нативна монета KVT використовується в якості винагород та підтримує всю екосистему.

Навіщо купувати KVT?

Ця платформа прагне стати першою в своєму роді, яка б стала мейнстрімом у криптопросторі, і кілька великих криптоінвесторів, зокрема The Blox і Matters, підтримали цей проєкт.

Прогнозують, що коли KVT з’явиться на біржах, попит на нього буде високим, тому долучання до проєкту на ранніх етапах дозволить інвесторам отримати потенційні прибутки у довгостроковій перспективі. Це робить його одним із кращих ICO, які доступні на даний момент, і завдяки своєму інноваційному підходу та можливістю стати лідером ринку він може принести винагороди в майбутньому.

Підбиваємо підсумок: у 2023 році найкраще інвестувати в ICO від Metacade

ICO дає інвесторам чудову можливість отримати ранні та значні прибутки, за умови, що вони оберуть для підтримки правильні проєкти до того, як ті вийдуть на відкритий ринок. Під час передпродажу багато проєктів пропонують аналогічне поетапне збільшення вартості, тому просто необхідно знати, якою може бути цінність конкретного проєкту.

Metacade має багату та багатовимірну дорожню карту і пропонує користувачам безліч захоплюючих можливостей для заробітку, а також цілу низку майбутніх P2E-ігор та програму Metagrants, яка допоможе стати лідером в розвитку GameFi-сектору. Завдяки поєднанню цих двох факторів його ICO пропонує найкращу інвестиційну можливість у лютому 2023 року. У рамках бета-фази токени швидко розпродали та вже зібрали понад 2 млн доларів, тому схоже, MCADE стрімко злетить, як тільки вдасться успішно реалізувати нові функції, які передбачені в їхній дорожній карті на 2023 і 2024 роки.

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