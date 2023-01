Найбільший біткоїн-фонд у світі, Grayscale Bitcoin Trust, від початку року здорожчав на 25%. З іншого боку, біткоїн за цей період зріс лише на 4%.

Це означає, що знижка по відношенню до базового активу (біткоїну) є зараз найменшою за останні кілька місяців. Я проаналізував дивергенцію у грудні, це було лише чотири тижні тому, тоді ця знижка досягла історичного максимуму в 50%.

Сьогодні знижка становить 37%, тобто вона повернулася до того рівня, де вона була до ганебного краху FTX.

Grayscale — це траст, що дає інвесторам можливість отримати доступ до біткоїнів, не купуючи їх при цьому фізично. Це може бути зручно для тих установ чи інших організацій, які, ймовірно, не можуть долучитися безпосередньо до ринку біткоїнів через нормативні чи юридичні причини.

Проте Grayscale рідко торгується за тією ж ціною, що й вартість його базового активу. Раніше він торгувався за вищими ставками по відношенню до базового активу, біткоїну, бо його акції різко зросли через інвесторів, які відчайдушно прагнули отримати доступ до цієї прогресивної криптовалюти.

Однак сьогодні ситуація змінилася на 180 градусів, і ми бачимо величезну знижку. Тут є солідна комісія в розмірі 2%, якою частково можна пояснити таку знижку, та її недостатньо, щоб виправдати знижку в понад 30%, яку ми постійно спостерігаємо цієї криптозими.

Нещодавно SEC відхилила заявку Grayscale, яка хотіла перетворити траст на біржовий фонд, це свідчить про ведмежу активність довкола цього трасту. Окрім того, у нього з’являється все більше конкурентів: запускають подібні фонди, особливо в Європі, і подають заявки на ETF на біткоїн.

Та найбільше хвилювання викликала безпека резервів. Ця проблема загострилася після краху FTX, оскільки почали ходити слухи, що Digital Currency Group (DCG), материнська компанія Grayscale, може оголосити про банкрутство.

DCG також є материнською компанією Genesis, яка нещодавно звільнила 30% свого персоналу та, за повідомленнями, розглядає можливість банкрутства. Занепокоєння зросло, коли Grayscale відмовилася оприлюднити звіт про підтвердження резервів, а це раптом почали робити всі після того, як стало відомо про лихі дії, що відбувалися за лаштунками FTX.

У компанії в якості причини того, чому зробити це неможливо, назвали «занепокоєння безпекою», але аналітики засудили це твердження, адже було незрозуміло, як оприлюднення публічних записів у блокчейні може викликати занепокоєння безпекою.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure.

— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022