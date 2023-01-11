Основні тези

Від початку року акції фонду GBTC зріс на 25%, для порівняння, базовий актив, біткоїн, піднявся на 4%

Тепер знижка повернулася до того рівня, де вона була до краху FTX, і становить 37%

Лише чотири тижні тому ця знижка досягла історичного максимуму в 50%

Найбільший біткоїн-фонд у світі, Grayscale Bitcoin Trust, від початку року здорожчав на 25%. З іншого боку, біткоїн за цей період зріс лише на 4%.

Це означає, що знижка по відношенню до базового активу (біткоїну) є зараз найменшою за останні кілька місяців. Я проаналізував дивергенцію у грудні, це було лише чотири тижні тому, тоді ця знижка досягла історичного максимуму в 50%.

Сьогодні знижка становить 37%, тобто вона повернулася до того рівня, де вона була до ганебного краху FTX.

Що таке знижка Grayscale?

Grayscale — це траст, що дає інвесторам можливість отримати доступ до біткоїнів, не купуючи їх при цьому фізично. Це може бути зручно для тих установ чи інших організацій, які, ймовірно, не можуть долучитися безпосередньо до ринку біткоїнів через нормативні чи юридичні причини.

Проте Grayscale рідко торгується за тією ж ціною, що й вартість його базового активу. Раніше він торгувався за вищими ставками по відношенню до базового активу, біткоїну, бо його акції різко зросли через інвесторів, які відчайдушно прагнули отримати доступ до цієї прогресивної криптовалюти.

Однак сьогодні ситуація змінилася на 180 градусів, і ми бачимо величезну знижку. Тут є солідна комісія в розмірі 2%, якою частково можна пояснити таку знижку, та її недостатньо, щоб виправдати знижку в понад 30%, яку ми постійно спостерігаємо цієї криптозими.

Нещодавно SEC відхилила заявку Grayscale, яка хотіла перетворити траст на біржовий фонд, це свідчить про ведмежу активність довкола цього трасту. Окрім того, у нього з’являється все більше конкурентів: запускають подібні фонди, особливо в Європі, і подають заявки на ETF на біткоїн.

Та найбільше хвилювання викликала безпека резервів. Ця проблема загострилася після краху FTX, оскільки почали ходити слухи, що Digital Currency Group (DCG), материнська компанія Grayscale, може оголосити про банкрутство.

DCG також є материнською компанією Genesis, яка нещодавно звільнила 30% свого персоналу та, за повідомленнями, розглядає можливість банкрутства. Занепокоєння зросло, коли Grayscale відмовилася оприлюднити звіт про підтвердження резервів, а це раптом почали робити всі після того, як стало відомо про лихі дії, що відбувалися за лаштунками FTX.

У компанії в якості причини того, чому зробити це неможливо, назвали «занепокоєння безпекою», але аналітики засудили це твердження, адже було незрозуміло, як оприлюднення публічних записів у блокчейні може викликати занепокоєння безпекою.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure. — Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022

Чому знижка зменшилася?

Ця знижка досі величезна і становить 37%, проте вона скоротилася з приголомшливих 50%, яких вона досягла після краху FTX.

На DCG посилюють тиск через цю знижку, гравці галузі закликають, щоб траст дозволив інвесторам викупляти свої авуари, і це дало б їм змогу реалізувати повну вартість біткоїнів, якими вони володіють. Можливо, це галас допоміг дещо скоротити знижку.

Хедж-фонд Fir Tree навіть розпочав судовий процес проти Grayscale, вимагаючи від компанії або знизити комісію, або ж дозволити викуп, щоб можна було закрити знижку.

Але, як і все зараз у криптопросторі, багато також залежить від макроекономіки. Рік розпочався зі зростання цін на криптовалюту, адже збільшується оптимістичні настрої стосовно того, що інфляція, можливо, вже досягла свого піку. Це відбувається після відносно спокійного місяця на криптовалютних ринках.

Знижка значно зросла після краху FTX, бо люди боялися поширення криптоінфекції, а проєкти продовжували падати. Повторювалася ситуація, подібна до втрати прив’язки Tether, коли сталася криза UST.

Тепер, коли ситуація дещо нормалізувалася, знижка зменшилася. На превеликий жаль інвесторів, вона досить становить приголомшливі 37% від вартості чистих активів. У рік, коли сам біткоїн різко обвалився, окрім такої жахливої цінової поведінки, на інвесторів звалилася ще ця знижка, їм лише цього бракувало…