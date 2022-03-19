Інтеграція метавсесвіту та NFT: 3 кращі монети, які варті вашої уваги
Зараз метавсесвіт вважається найпопулярнішою тенденцією у криптопросторі. Великі технологічні гіганти нашого часу вкладають кошти в цей сектор. У найближчі роки метавсесвіт стане реальністю. Також спостерігається інтеграція NFT та метавсесвіту. Чому це важливо:
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NFT забезпечують основу для володіння елементами метавсесвіту.
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Також NFT допомогають забезпечити більше корисних функційта цінності в метавсесвіті.
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NFT відіграють важливу роль при створенні вертикалей доходу в метавсесвіті.
Отож, якщо ви шукаєте криптопроєкти, де інтегровано NFT і метавсесвіт, нижче зазначемо список найкращих монет, які варто розглянути.
Terra Virtua (TVK)
Terra Virtua (TVK) — це майбутній проєкт метавсесвіту, який прагне здійснити революцію в тому, як люди взаємодіють з цифровими предметами колекціонування. Цей проєкт використовує доповнену та віртуальну реальність, щоб створити захоплюючий цифровий досвід.
Джерело даних: Tradingview
Тут люди можуть купувати та продавати NFT, долучатися до соціальної та ігрової діяльності та ще багато іншого. Kolect (TVK) є офіційним токеном управління і службовим токеном в мережі Terra Virtua. На момент виходу статті ця монета торгувалась за 0,107 долара, а її ринкова капіталізація становила 75 мільйонів доларів.
Axie Infinity (AXS)
Назва Axie Infinity (AXS) вже добре відома в секторі метавсесвіту. Дійсно цей проєкт починався як гра для заробітку, але вже тривалий час він намагається вклювати в свою екосистему нові функції, пов’язані з метавсесвітом. У 2021 році це був один із найпопулярніших проєктів, які активно купували. Хоча більшу частину своїх здобутків він втратив, однак все одно AXS має світле майбутнє.
Wilder World (WILD)
Wilder World (WILD) — це ігровий 5D-всесвіт, який пропонує всім користувачам захоплюючі та насичені екшн-ігри. Цей проєкт також дозволяє купувати цифрові предмети, зокрема квартири, автомобілі тощо. Всі ці речі підтримуються за допомогою NFT. Його нативний токен WILD торгується за 1,18 долара.