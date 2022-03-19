Зараз метавсесвіт вважається найпопулярнішою тенденцією у криптопросторі. Великі технологічні гіганти нашого часу вкладають кошти в цей сектор. У найближчі роки метавсесвіт стане реальністю. Також спостерігається інтеграція NFT та метавсесвіту. Чому це важливо:

NFT забезпечують основу для володіння елементами метавсесвіту.

Також NFT допомогають забезпечити більше корисних функційта цінності в метавсесвіті.

NFT відіграють важливу роль при створенні вертикалей доходу в метавсесвіті.

Отож, якщо ви шукаєте криптопроєкти, де інтегровано NFT і метавсесвіт, нижче зазначемо список найкращих монет, які варто розглянути.

Terra Virtua (TVK)

Terra Virtua (TVK) — це майбутній проєкт метавсесвіту, який прагне здійснити революцію в тому, як люди взаємодіють з цифровими предметами колекціонування. Цей проєкт використовує доповнену та віртуальну реальність, щоб створити захоплюючий цифровий досвід.

Джерело даних: Tradingview

Тут люди можуть купувати та продавати NFT, долучатися до соціальної та ігрової діяльності та ще багато іншого. Kolect (TVK) є офіційним токеном управління і службовим токеном в мережі Terra Virtua. На момент виходу статті ця монета торгувалась за 0,107 долара, а її ринкова капіталізація становила 75 мільйонів доларів.

Axie Infinity (AXS)

Назва Axie Infinity (AXS) вже добре відома в секторі метавсесвіту. Дійсно цей проєкт починався як гра для заробітку, але вже тривалий час він намагається вклювати в свою екосистему нові функції, пов’язані з метавсесвітом. У 2021 році це був один із найпопулярніших проєктів, які активно купували. Хоча більшу частину своїх здобутків він втратив, однак все одно AXS має світле майбутнє.

Wilder World (WILD)