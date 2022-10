У четвер власна мережа криптовалютної біржі Binance призупинила свою роботу після того, як стало відомо про експлойт, в результаті якого хотіли вкрасти мільйони доларів.

Очевидно, що цей інцидент сколихнув криптопростір, та я вважаю, він також підкреслив небезпечність децентралізації.

Не зрозумійте мене неправильно. Децентралізація, мабуть, є найбільшою опорою тієї основи, на якій базується криптовалюта. Ця концепція має реальний шанс докорінно змінити все, що ми знаємо про фінанси, гроші та економіку в цілому. Вона може зробити світ кращим.

Проте інцидент з Binance підкреслює, що на цьому ранньому етапі розвитку криптовалюти (давайте не забувати, що Сатоші Накамото написав технічну документацію для біткоїну лише у 2008 році) децентралізація несе в собі реальні ризики.

У четвер пізно ввечері зловмисник атакував Binance, і початкові рухи в ланцюжку свідчать про те, що в зоні ризику перебували 2 млн токенів BSC.

За оцінками BNB Chain, було переміщено активи на суму понад 100 млн доларів США, однак, за підтвердженням, активи на 7 млн доларів майже одразу заморозили, і це зменшило загальні збитки.

Вражає той факт, що Binance вирішила зупинити весь ланцюг. Як я вже сказав, блокчейни створені для децентралізації. Та цей епізод показує, що BNB став винятком із цього правила.

Цілком логічно, що виникли різного сорту проблеми. Криптопуристи обурені тим фактом, що це єдина компанія, яка керує всією екосистемою – точнісінько такою ж, як Web 2.0, і якій криптовалюта нібито намагається протистояти.

І вони мають рацію. Знову ж таки, те, що біржа Binance змогла заморозити 7 млн доларів, свідчить, що хоча це й суперечить головній криптовалютній мантрі, централізація теж має свої переваги. Можливо, 7 млн доларів – це не така вже й велика сума порівняно із загальними збитками від злому, однак все одно це шалені гроші. І це лише початок: ймовірно, до того моменту, як ви прочитаєте цю статтю, буде конфісковано більше коштів.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022