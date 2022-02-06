Наразі мережа JUNO (JUNO) , платформа для смарт-контрактів, що має відношення до екосистеми Cosmos, входить до 100 найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією. Також токен сягнув нового історичного максимуму і продовжує й далі зростати. Розглянемо деякі важливі моменти:

Наразі ринкова капіталізація токена становить близько 1 мільярда доларів, і JUNO (JUNO) зараз входить до 100 найкращих монет.

На момент виходу статті монета торгувалася за 26,36 долара, тобто за останні 24 години зросла майже на 22%.

Окрім того, JUNO (JUNO) вдалося сягнути нових історичних максимумів, і, як очікується, найближчими днями токен продовжить зростати. Джерело даних: Coinmarketcap

JUNO (JUNO): цінова дія та аналіз

JUNO (JUNO) — це мережа смарт-контрактів рівня 1, що прагне вирішити проблеми неефективності та високих витрат традиційних блокчейнів. Мережу побудовали за допомогою Cosmos SDK, проте вона пропонує можливості масштабування крос-ланцюга.

На момент написання статті токен JUNO (JUNO) зріс приблизно на 22% за один день. Він слідує за іншими токенами, пов’язаними з Cosmos, які цього тижня торгувалися в зеленому. Наприклад, Osmosis (OSMO), децентралізована біржа (DEX) на базі Cosmos для обміну токенами IBC, також отримав величезні прибутки.

Очікується, що найближчими днями JUNO (JUNO) продовжить зростати, і оскільки настрої на загальному ринку покращуються, ціна може перевищити свій новий ATH.

Чи варто інвестувати в JUNO (JUNO)?

Рішення для масштабування рівня 1 наразі дуже популярні, і неважко зрозуміти, чому. Люди хочуть більш швидких та ефективних блокчейнів, і такі рішення допомагають їм у цьому. І той факт, що JUNO (JUNO) створили на базі Cosmos, дає йому перевагу.

На сьогодні Cosmos (ATOM) є одним із найцікавіших блокчейн-проєктів. Безсумнівно, JUNO (JUNO) стане гарною інвестицією для тих інвесторів, які шукають активи з довгостроковими перспективами.