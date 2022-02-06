Здається, криптовалюта Algorand (ALGO) готова до бичачого прориву. Після падіння нижче позначки 1 долар, останні кілька днів монета фактично консолідується на тому рівні. Схоже, вона ось-ось вибухне, особливо зараз, коли ми бачимо, що настрої на загальному ринку покращуються. Давайте розглянемо деякі важливі моменти:

Позначка в 1 долар стала значною зоною опору для ALGO, але токен постійно намагався подолати її.

На момент написання статті токен ALGO торгувався на рівні 0,9793 долара, тобто за останні 24 години зріс на 6%.

Якщо монета зможе перевищити позначку в 1 долар, то найближчими днями, можливо, побачимо, як вона зросте на цілих 25%.

Джерело даних: Tradingview

Algorand (ALGO): аналіз та прогноз цін

Після того, як ALGO впав нижче психологічно важливої точки в 1 долар, зараз він фактично консолідується трохи нижче цього рівня. Монета декілька разів намагалася подолати поріг в 1 долар, та поки що їй це не вдалося.

Дійсно за останні 11 днів ALGO опустився нижче 1 долара, і це свідчить про те, що період консолідації його ціни закінчився. А отже, Algorand готовий зростати.

Якщо ціна монети зможе перевищити 1 долар, то варто очікувати, що ALGO зроста щонайменше на 25%. Але якщо ведмежий тиск підштовхне його нижче тижневого опору в 0,8 долара, то найближчим часом, можливо, токен ослабне ще більше.

Чому Algorand (ALGO) стане гарною інвестицією

Algorand (ALGO) позиціонується як самодостатній децентралізований блокчейн, що надає складну екосистему для різноманітних додатків. З моменту свого запуску в 2019 році мережа продовжує демонструвати значні успіхи.

У цьому блокчейні здійснюють мільйони транзакцій, і, за очікуваннями, в майбутньому їхня кількість буде збільшуватися. Також варто відмітити, Algorand входить до десятки найкращих блокчейнів. Радимо мати цей актив у своєму портфелі, особливо він підійде для довгострокового інвестування.