Після консолідації Algorand (ALGO) може зрости майже на 25% і ось чому
Здається, криптовалюта Algorand (ALGO) готова до бичачого прориву. Після падіння нижче позначки 1 долар, останні кілька днів монета фактично консолідується на тому рівні. Схоже, вона ось-ось вибухне, особливо зараз, коли ми бачимо, що настрої на загальному ринку покращуються. Давайте розглянемо деякі важливі моменти:
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Позначка в 1 долар стала значною зоною опору для ALGO, але токен постійно намагався подолати її.
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На момент написання статті токен ALGO торгувався на рівні 0,9793 долара, тобто за останні 24 години зріс на 6%.
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Якщо монета зможе перевищити позначку в 1 долар, то найближчими днями, можливо, побачимо, як вона зросте на цілих 25%.
Джерело даних: Tradingview
Algorand (ALGO): аналіз та прогноз цін
Після того, як ALGO впав нижче психологічно важливої точки в 1 долар, зараз він фактично консолідується трохи нижче цього рівня. Монета декілька разів намагалася подолати поріг в 1 долар, та поки що їй це не вдалося.
Дійсно за останні 11 днів ALGO опустився нижче 1 долара, і це свідчить про те, що період консолідації його ціни закінчився. А отже, Algorand готовий зростати.
Якщо ціна монети зможе перевищити 1 долар, то варто очікувати, що ALGO зроста щонайменше на 25%. Але якщо ведмежий тиск підштовхне його нижче тижневого опору в 0,8 долара, то найближчим часом, можливо, токен ослабне ще більше.
Чому Algorand (ALGO) стане гарною інвестицією
Algorand (ALGO) позиціонується як самодостатній децентралізований блокчейн, що надає складну екосистему для різноманітних додатків. З моменту свого запуску в 2019 році мережа продовжує демонструвати значні успіхи.
У цьому блокчейні здійснюють мільйони транзакцій, і, за очікуваннями, в майбутньому їхня кількість буде збільшуватися. Також варто відмітити, Algorand входить до десятки найкращих блокчейнів. Радимо мати цей актив у своєму портфелі, особливо він підійде для довгострокового інвестування.