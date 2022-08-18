Колумбія готується запустити цифрову валюту

Колумбія – дивовижна країна. В цьому році я переїхав до Медельїну (друге за розміром місто країни) і просто не можу нахвалити його.

Погода ідеальна. Люди доброзичливі та з терпінням ставляться до моїх хаотичних спроб вивчати іспанську. А ці гори…

Однак сьогодні пролунали тривожні новини.

Цифрова валюта центрального банку

Луїс Карлос Рейєс, керівник податкового та митного управління Колумбії, повідомив, що Колумбія готується створити цифрову валюту з метою запобігання фінансовим злочинам, як-от ухилення від сплати податків.

Судячи з усього, в Колумбії намагаються контролювати ухилення від сплати податків. Хоча за останні кілька років Медельїн став чимось на кшталт технологічного хабу, однак готівка залишається основним засобом обміну в країні. За оцінками Рейєса, обсяги несплачених податків щороку складають десь 6-8% ВВП.

«Це дорівнює шести або восьми податковим реформам, проведених в країні, і які приносять максимум 1-1,5% ВВП кожна», – заявив Рейєс в інтерв’ю. Вони сподіваються, що запровадження такої контрольованої державою валюти допоможе краще контролювати платежі та збільшити податкові надходження. Крім того, заборонять розрахунки готівкою на суму понад 10 млн песо (2400 доларів США).

Невдовзі пролунала головна ідея: «Це потрібно, щоб можна було легше відстежувати платежі, які здійснюються в країні».

Авторитарний режим

І в цьому криється проблема цифрових валют центральних банків (CBDC). Потенційний результат, який вони можуть принести, дуже антиутопічний: уряд може відстежувати, на що громадяни витрачають власні гроші, якими статками вони володіють і куди витрачають свої кошти, а також, за бажанням, може заморозити рахунки.

Звичайно, є й переваги, наприклад, збільшаться податкові збори, і це, відповідно, сприятиме економічному розвитку. Але якою ціною? Страшно передавати урядам таку кількість повноважень. Не думаю, що потрібно бути радикальним лібертаріанцем, щоб погодитися з цією думкою.

Новий режим

Звичайно, це пов’язано зі знаковою подією: в результаті червневих виборів Густаво Петро став першим лівим лідером в історії Колумбії. Колишній партизан переміг у другому турі, отримавши 50,35% голосів, і таким чином продовжилась нещодавня тенденція, коли в Латинській Америці перемогу здобуває ліве крило.

CBDC набуває популярності в Латинській Америці: Колумбія долучилася до Перу, Мексики та Бразилії, які планують запустити власні цифрові валюти.

Можливо, потрібно буде провести фінансову реформу, адже (як і багато інших країн) Колумбія переживає труднощі через нинішню ситуацію на світовому економічному ринку, однак радикальний крок – запуск CBDC – здається необдуманим, екстремальним і може привести до катастрофи, якщо його будуть здійснювати неправильно.