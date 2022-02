У понеділок Komodo зріс, незважаючи на те, що решта активів на ринку зазнала значних падінь. Його ціна зросла через новини про те, що він інтегрує підтримку 13 блокчейнів. Також розкрили плани щодо NFT-колекції.

У вівторок Komodo дещо просів, але зараз продовжує зростати. У цій статті ви знайдете всю необхідну інформацію, щоб визначитися, чи варто зараз купувати Komodo і де можна його придбати.

Купіть KMD у Binance сьогодні

Komodo позиціонується як відкрита сумісна багатоланцюгова платформа. Цей блокчейн розробили ще в 2014 році, і Komodo вважається одним з піонерів багатоланцюгової архітектури в просторі блокчейну.

Komodo спеціалізується на тому, що надає зручні для бізнесу блокчейн-рішення, які є безпечними, масштабованими, сумісними та адаптивними.

Завдяки поточному набору технологій та фреймворку Antara Komodo пропонує інструменти для наскрізної розробки блокчейну.

Сюди входить спеціальний Smart Chain, який можна налаштувати на свій смак, а також бібліотека з вбудованими модулями і відкритий API, щоб можна було створювати додатки на базі блокчейну.

Komodo може бути прибутковою інвестицією, але не полінуйтеся і прочитайте принаймні декілька цінових прогнозів від провідних аналітиків. Також перш ніж інвестувати, варто добре проаналізувати ринок.

Price Prediction оптимістично налаштований щодо Komodo. Експерти цього ресурсу прогнозують, що наступного року цей токен коштуватиме щонайменше 1,08 долара. Він може зрости до 1,29 долара, а середня річна ціна протягом року буде 1,11 долара.

У 2024 році 1 KMD торгуватиметься щонайменше за 1,60 долара. Він може сягнути 1,88 долара, а середня річна ціна становитиме 1,64 долара. Наступного після цього року він перевищить позначку 2 долари. У 2025 році цей токен коштуватиме як мінімум 2,42 долара.

⚠️#KMD's 12h recently attempted a BREAKOUT above its resisting trend-line and is now on EXTREME WATCH as it may successfully do so! With a break, $KMD will be in position to push roughly +63% to reach the first target at $0.9209 and has the potential to move QUICKLY!!!#Komodo https://t.co/BlZn4poiiW pic.twitter.com/Gzi3qy9HvO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022