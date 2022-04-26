Ігри за принципом «грай та заробляй» (Р2Е) користуються великою популярністю в криптовалютній екосистемі і готуються поширюватися за межі цієї галузі.

Компанія Yield Guild Games Southeast Asia (YGG SEA) повідомила сьогодні вдень, що вони зібрали 15 млн доларів у рамках двох раундів приватного фінансування. Ці кошти використають на те, щоб більш активно просувати Р2Е-ігри в країнах Південно-Східної Азії.

YGG SEA — це суб-децентралізована автономна організація (субDAO) філіппінської ігрової компанії Yield Guild Games (YGG).

Як стало відомо Coinjournal із пресрелізу, початковий раунд фінансування очолили YGG і Infinity Ventures Crypto (IVC).

Другий раунд фінансування очолювали провідні інвестори галузі, зокрема Crypto.com Capital, Animoca Brands, MindWorks Ventures, Poloniex, Jump Capital, Sembrani Kiqani (фонд BRI Ventures), Circle, Digital Currency Group, Hashed, Polygon, Bukalapak, United Overseas Bank (UOB) Venture Management та Arca Funds.

Також серед інвесторів, які долучилися до цього раунду фінансування, були Evernew Capital, OKEx Blockdream Ventures, Yolo Ventures, SevenX Ventures, LongHash Ventures, Hashkey Group, Morningstar Ventures, Rise Capital, Dialectic, SweeperDAO, PetRock Capital, DNC Ventures, FBG Capital та Emfarsis.

Генеральний директор Animoca Brands Роббі Юнг заявив, що його компанія вірить у те, чого прагне досягти YGG SEA. Він сказав:

«Animoca Brands є інвестором YGG, тому ми підтримуємо команду YGG SEA, її бізнес-модель та регіональну спрямованість. Ми віримо, що YGG SEA допоможе залучити до блокчейну гравців в Південно-Східній Азії».

YGG SEA став першим регіональним субDAO Yield Guild Games, і він займатиметься просуванням Р2Е-ігор в Малайзії, Індонезії, В’єтнамі та Таїланді.

Директор-розпорядник Crypto.com Capital Боббі Бао також схвально відгукнувся стосовно цілі YGG SEA. Він заявив:

«Ми в Crypto.com Capital раді підтримати запуск першого субDAO від YGG — YGG SEA — у рамках раунду приватного фінансування. Ми віримо, що Південно-Східна Азія й надалі залишиться найбільшим світовим ринком для компаній, що займаються Р2Е-іграми, і що YGG SEA завдяки своєму оперативному досвіду, що має YGG та його регіональна команда, продовжить утримувати у себе левову частку першокласних спеціалістів регіону».

В YGG SEA заявили, що компанія прагне підтримувати локально розроблені Р2Е-ігри в конкретному регіоні. Також вони будуть займатися купівлею NFT, які спеціально відповідають потребам та інтересам бази гравців SEA.

Окрім того, YGG SEA буде допомагати локально розробленим Р2Е-іграм виходити на глобальний ринок. YGG SEA, як і її материнська компанія, хоче за допомогою GameFi залучити спільноту Web2 у простір Web3.