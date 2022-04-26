Maple Solana планує до кінця 2022 року збільшити свій фонд до 300 млн доларів та надавати беззаставні позики на суму до 1 млрд доларів.

Maple Finance, децентралізований ринок корпоративних боргів для інституційних позичальників, розширив свій доступ до Solana, оскільки прагне забезпечити фінансування проєктів, побудованих на цьому блокчейні смарт-контрактів.

Ринок, що також доступний на Ethereum, є першою багатоланцюговою платформою капіталу. Він також є першопроходцем в галузі інституційного беззаставного кредитування для проєктів в екосистемі Solana.

Масштабування екосистеми Solana

За словами представників Maple Solana, цей проєкт стартує з резервом в 45 млн доларів для беззаставних позик. Потім протягом наступних восьми місяців команда буде намагатися збільшити цей показник, щоб до кінця року довести його до 300 млн доларів.

Квінн Баррі, голова Maple Solana, стверджує, що їхня мета – допомогти масштабувати екосистему Solana через мережеву інфраструктуру ринку капіталу.

«Протягом наступних трьох місяців ми плануємо залучити до Solana більше 300 млн доларів ліквідності. Зовсім скоро ми з радістю долучимо до платформи ще одного кредитного експерта та поділимося більш детальною інформацією про те, як протоколи ліквідності вже використовують інфраструктуру Maple в якості стартової панелі для Solana», – додав він.

Сід Павелл, генеральний директор і співзасновник Maple Finance, заявив:

«При створенні першого багатоланцюгового рішення для ринку капіталу залучаються і будуть надалі залучатися першокласні кредитори та позичальники, а також виникнуть безпрецедентні можливості розвитку для інноваторів, які будують на Solana, і все це дозволить всій галузі процвітати».

Maple Solana планує давати позики на суму 1 млрд доларів, про це повідомила мережа криптокапіталу, яка також надає послугу на Ethereum. Також планують запустити токен управління SYRUP, який матиме ті ж функції, що й токен MPL на базі Ethereum.

X-Margin першим отримав доступ до пулу

Одним з етапів на шляху до трансформації ринків капіталу за допомогою технологій в екосистемі Solana стало те, що Maple Solana забезпечила ліквідністю корпоративну кредитну платформу X-Margin, яка керується даними.

Ця компанія першою отримає доступ до пулу, а її кредитний бізнес залучив величезні кошти від трьох основних партнерів. Постачальник фінансових послуг і платіжних технологій Circle вніс 10 млн доларів, а менеджер цифрових активів Coinshares додав 20 млн доларів.

Окрім того, Х-Margin отримав 10 млн доларів від учасників проєкту Solana, і він готовий ще отримати депозити до 5 млн доларів у USDC, щоб створити початковий пул розміром 45 млн доларів.

Кредитування для криптовалютних блакитних фішок

Команда X-Margin скористається своєю кредитною інфраструктурою, яка турбується про збереження конфіденційності, досвід андеррайтингу, а також кредитною системою мережі Maple, щоб запропонувати кредити найбільшим позичальникам у криптопросторі.

Даршан Вайдя, генеральний директор X-Margin, заявив:

«Мультиланцюгова інфраструктура Maple й досі залишається лідером інституційної кредитної інфраструктури у криптопросторі. Кредитна платформа X-Margin, що зберігає конфіденційність, цілком підходить для цього, адже допомагає масштабувати більш прозорий та керований даними кредитний ринок у секторах DeFi та CeFi».

Позичальникам доведеться дотримуватися правил «Знай свого клієнта» (KYC) і стандартів «Боротьби з відмиванням грошей» (AML). Це необхідно, щоб дотримуватися нормативно-правових актів, і дозволить надавати кредити солідним проєктам.