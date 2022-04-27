Solana (SOL) вдалося подолати психологічно важливу позначку в 100 доларів. Однак монети зараз торгується лише трохи вище 100 доларів, і хоча це гарна новина, але, можливо, найближчими днями варто очікувати зниження її ціни. Нижче ми проведемо аналіз, а спочатку давайте зазначимо основні моменти:

Хоча монета і піднялася вище 100 доларів, SOL не знайшов підтримки на 50-денній SMA на рівні 105 доларів.

Окрім того, за останні 30 днів SOL не зміг здійснити серйозний прорив.

Варто очікувати подальшого ослаблення, альткоїн сягне дна на рівні 75 доларів і лише потім знайде підтримку.

Джерело даних: TradingView

Чому позначка в 75 доларів є цілком реальною для Solana

Звичайно, кожен аналіз має дві сторони. Хоча ми чітко бачимо ведмежий тренд для SOL в найближчій перспективі, та цей прогноз стане недійсним, якщо бики зможуть підняти SOL вище 128 доларів. Однак малоймовірно, що це станеться найближчим часом.

Дійсно, дивлячись на тенденцію SOL останніх 30 днів, видно, що монета намагалася зростати вище 50-денної SMA на рівні 105 доларів. Наразі ми не бачимо жодних значних змін у настроях ринку, щоб припустити, що цього разу все буде по-іншому.

Таким чином, хоча SOL поки що тримається вище психологічно важливої позначки в 100 доларів, ми очікуємо, що незабаром він почне падати. Можливо, монета опуститься десь до 75 доларів. Це означає, що поточна ціна знизиться на 25%.

Чи варто купувати Solana ?

Solana завжди була величезним криптопроєктом. Однак є інвестори, які вважають, що монета не реалізує свій потенціал. Проте це лише питання часу, коли SOL підніметься туди, де він має бути.

Якщо ви ще не придбали цей актив, можете почекати, доки ціна впаде до 75 доларів і тоді зайти на ринок. Після цього просто тримайте його тривалий час або продавайте, коли ціна знову значно зросте. У будь-якому разі кожному криптоінвестору варто мати Solana в своєму портфелі.