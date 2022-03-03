Компанія Ignite зібрала 10 мільйонів доларів фінансування

Компанія Ignite Tournaments отримала фінансування від стратегічних інвесторів на загальну суму 10 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на створення першого в історії мобільного кіберспортивного турніру з ігор для заробітку (P2E), а також стрімінгової платформи, як дізнався CoinJournal з пресрелізу.

Yield Guild і Animoca Brands очолили основні інвестиційні раунди

Кошти збирали під час двох основних інвестиційних раундів. Перший, початковий раунд на суму 3 мільйони доларів, провели спільно із Yield Guild Games і Ascensive Assets. Окрім того, Ignite закрив стратегічний раунд на суму 7 мільйонів доларів у лютому 2022 року, який очолили Animoca Brands, Infinity Ventures Crypto та Moon Holdings Fund.

Ці відомі інвестори мають багаторічний досвід у традиційній ігровій індустрії та галузі блокчейну. Роббі Юнг, генеральний директор, що відповідає за операції Animoca Brands у Північній Америці, так прокоментував це:

Animoca Brands отримує чудові результати, інвестуючи в проєкти та співпрацюючи з проєктами, які мають міцні основи як в ігровій індустрії, так і за її межами. Саме в такій приємній атмосфері ми прагнемо інвестувати та досліджувати інтеграцію наших ігор із Ignite Tournaments.

Томас Ву, колишній керівник відділу креативу та франчайзингу в Riot Games і партнер Moon Holdings Fund, додав:

Ми оптимістично налаштовані щодо турнірів Ignite Tournaments. Коли я керував різними стратегічними проєктами в Riot Games, я завжди думав, що гравці мали б користь від турніру за принципом «підключись та грай». Було неминуче, що хтось побудує таку платформу. Приємно спостерігати за тим, що створюють Кристал і Тоні, і буду підтримувати їх у традиційних іграх для заробітку.

Революція у кіберспорті

Завдяки Ignite Tournaments, який надає інструменти для організації P2E-турнірів, знизиться бар’єр вступу у кіберспорт для гравців по всьому світу. Виплати проводяться у NFT і криптовалюті. Також, щоб отримати додаткові винагороди, можна здійснити стейкінг. Більше того, Ignite займається розробкою інфраструктури Web 3.0, щоб покращити виплати у кіберспорті.

Брайан Лу, інвестор венчурного капіталу в Infinity Venture Crypto, підбив висновки:

Мені, як колишньому гравцеві-конкуренту та інвестору венчурного капіталу, зрозуміло, що Ignite Tournaments повністю змінить мобільні ігри, в яких проводяться змагання. Я є одним із тих, хто очолює цей раунд, і хочу, щоб турніри Ignite Tournaments зробили цінний внесок в ігрову галузь по всьому світу: і в ігровий простір IVC, і далеко за його межі.