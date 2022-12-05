Криптоінвестори шукають найкращі криптовалюти, щоб придбати їх у грудні 2022 року. Оскільки зараз ціни низькі, це чудова можливість зробити інвестиції, якщо ви вірите у довгострокові перспективи криптовалюти. Отож, щоб прорватися через шум і донести цінну інформацію, в цій статті ми розглянемо 5 найбільш перспективних криптопроєктів, які можна придбати у грудні 2022 року.

№1 Metacade (MCADE) – це потужна блокчейн-аркада

Найкраща криптовалюта для купівлі в грудні 2022 року — MCADE, нативний токен Metacade. Metacade — це перспективна GameFi-платформа, яка тільки починає працювати у криптопросторі. Цей проєкт прагне стати найбільшою у світі ігровою аркадою на блокчейні, в якій спільнота отримає широкі можливості для заробітку за допомогою нативного токена MCADE.

Платформа пропонує безліч різноманітних аркадних ігор, тому любителі GameFi можуть тут знайти, чим зайнятися. У свою чергу Metacade надає широкий спектр різних способів, щоб заробити MCADE. Наприклад, гравці можуть зробити свій внесок у спільноту Metacade, якщо вони мають глибокі знання про блокчейн-ігри, чи можуть отримати в якості винагороди токени MCADE за те, що нададуть цінну інформацію.

Ця платформа й надалі буде розширюватися та з часом стане децентралізованою автономною організацією ( DAO ). У зв’язку з цим токен MCADE матиме ще більше корисних функцій, та, як очікується, привабить ще більше інвесторів.

Окрім цього, Metacade проводитиме регулярні play-to-earn -турніри, на яких зможуть зібратися геймери та перевірити свої навички онлайн. Найкращі гравці зможуть не лише похвалитися своїми перемогами, а й отримають винагороди в токенах MCADE.

Токеноміка

Загальна пропозиція токена становить 2 000 000 000 MCADE, 70% із яких доступно для передпродажу MCADE. Ціни починаються з 0,008 долара США за 1 MCADE, і це чудовий варіант для будь-якого довгострокового криптоінвестора, адже його ціна буде лише зростати.

Навіщо купувати MCADE?

Metacade може стати лідером у світі блокчейн-ігор. Цей осередок для Р2Е-гравців пропонує широкий спектр можливостей для заробітку, і він уже викликав значний рівень інтересу з боку спільноти.

Наразі Metacade робить лише перші свої кроки, у нього мало недоліків, він пропонує низькі ціни та завдяки своєму довгостроковому потенціалу може принести солідні винагороди. Оскільки Metacade має набагато ширшу цільову аудиторію, аніж інші GameFi-платформи, можна очікувати, що інвестиції в MCADE будуть довговічними.

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№2 Filecoin (FIL) — децентралізоване хмарне сховище

Filecoin посідає 2 сходинку в цьому списку кращих криптовалют, які варто придбати в грудні 2022 року. Це децентралізована мережа зберігання, яка перетворює хмарне сховище на алгоритмічний ринок. Протокол Filecoin представлений токеном FIL, який майнери можуть заробити, надаючи сховище клієнтам. Як і в випадку з біткоїном, майнери Filecoin змагаються у видобутку блоків, здійснюючи дорогі обчислення, та отримують пропорційну винагороду за обсяг здійсненої роботи.

Користувачі Filecoin платять за зберігання та отримання файлів із мережі Filecoin. Усі платежі здійснюються за допомогою токена FIL, коли його ціна низька, це завдає шкоди майнерам, але коли ціна висока, вони отримають гарну винагороду. Ці транзакції між клієнтами та майнерами здійснюються автоматично й анонімно за допомогою смарт-контрактів.

Тут будь-хто може орендувати додатковий простір на жорсткому диску, Filecoin дозволяє кожному приєднатися до мережі та заробити токени FIL. Ця мережа — програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, яке створила компанія Protocol Labs, надихаючись попередніми роботами над децентралізованими системами зберігання, зокрема IPFS і BitTorrent.

Токеноміка

Загальна пропозиція Filecoin становить 320 265 000 токенів. 100% цієї пропозиції знаходиться в обігу, а це означає, що токени більше не можна намайнити або викарбувати. Наразі його ціна становить 4,48 долара, тобто вона опустилася від свого історичного максимуму в понад 150 доларів за токен FIL.

Навіщо купувати FIL?

FIL має дефляційну пропозицію та пропонує унікальний варіант використання, який підходить індивідам, компаніям та установам по всьому світу. Комп’ютерне сховище є невід’ємною частиною самого Інтернету, адже кожен сучасний вебсайт використовує бази даних, щоб надавати та отримувати інформацію на фронтенд.

Децентралізоване зберігання даних означає, що дані не можна підробити. Вони захищені високим рівнем безпеки, і їх можна миттєво отримати за допомогою розширеного блокчейн-рішення, створеного Filecoin. Зараз цей токен коштує набагато менше, ніж було на піку, і очікується, що FIL досягне значних здобутків та поверне свої попередні максимуми.

№ 3 Dogecoin (DOGE) надає мемам корисні функції

Dogecoin (DOGE) — це криптовалюта, яку створили в якості пародії на біткоїн у 2013 році. Вона швидко стала популярною завдяки логотипу, що нагадує меми про Doge, і песику шиба-іну, який на ньому зображений. Dogecoin відрізняється від інших криптовалют тим, що тут немає жорсткого обмеження на загальну пропозицію монет, які можна карбувати.

Хоча спочатку Dogecoin створювали як жарт, згодом він отримав велику кількість прихильників і став визнаною криптовалютою з ринковою капіталізацією в понад 11 млрд доларів (станом на грудень 2022 року). Dogecoin часто використовують, щоб залишити чайові на платформах соцмереж, як-от Reddit і Twitter, також з його допомогою можна оплатити товари та послуги в Інтернеті.

Наведемо один із відомих прикладів використання Dogecoin для оплати товарів: Ілон Маск заявив, що власники DOGE незабаром зможуть купувати автомобілі Tesla за цю криптовалюту. Маск є активним прихильником спільноти Dogecoin і часто спричиняє великі коливання цін , коли пише твіти про DOGE.

Токеноміка

Загальна пропозиція DOGE становить 132 671 000 000 токенів, і поточна ціна складає 0,087 долара. Це 9-та найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією. Без жорсткого обмеження на загальну пропозицію загальна кількість DOGE в обігу зростає на 10 000 токенів за хвилину.

Навіщо купувати DOGE?

Хоча Dogecoin має інфляційну пропозицію, та його сильною стороною є те, що цю цифрову валюту використовують для оплати. Також є поширена думка, що ця екосистема надаватиме більше користі. Окрім цього, очікується, що все більше продавців почнуть приймати DOGE в якості оплати, бо це швидкий і дешевий спосіб передавати вартість через блокчейн.

Оскільки Ілон Маск придбав Twitter, багато хто припускає, що DOGE можуть додати до списку методів оплати, які використовуються цією платформою соціальних мереж, бо вона інтегрує на сайт все більше функцій електронної комерції. Чим більше корисних функцій, тим більше використання, а чим більше використання, тим більше людей, які хочуть придбати токен DOGE. З часом його вартість може зрости, саме тому саме тому він входить до списку кращих криптовалют, які можна придбати за низькими цінами.

#4 Chainlink (LINK) збирає дані поза мережею

Chainlink — це децентралізована мережа оракулів, яка дає смарт-контрактам доступ до джерел даних поза мережею та API. Chainlink використовують численні проєкти в екосистемі Ethereum, зокрема Synthetix, Aave, MakerDao та багато інших. Це один із найперших проєктів, побудованих на Ethereum, і останні кілька років він залишається одним із найактивніших та найвпливовіших.

Команда Chainlink складається з досвідчених розробників, які роблять внесок у критичну інфраструктуру Ethereum з перших днів. Мережа Chainlink запрацювала в основній мережі Ethereum у червні 2017 року. Відтоді вузли Chainlink обробили мільйони запитів на транзакції для різних DeFi-додатків.

Chainlink також є найпоширенішим рішенням оракулів на ринку та інтегрований з основними протоколами. Оракули надають надзвичайно корисну послугу для блокчейну: вони агрегують дані поза ланцюгом для використання в ланцюзі. Цю функцію можна використовувати в різних контекстах, і широке впровадження Chainlink вже визнали великі організації, зокрема Google Cloud, Oracle, Weiss Ratings тощо.

Токеноміка

Загальна пропозиція LINK становить 1 000 000 000 токенів, причому трохи менше 50% цієї кількості зараз знаходиться в обігу. На піку бичачого ринку в 2021 році ціна токена досягла позначки 50 доларів, а зараз його ціна впала до 6,52 долара. LINK є 21-ю найбільшою криптовалютою за ринковою капіталізацією.

Навіщо купувати LINK?

Проєкт Chainlink має важливе значення у загальній криптоекосистемі, і йому довіряють роль забезпечити рішення оракулів для багатьох найкращих DeFi-проєктів. Оскільки екосистема блокчейну продовжує розвиватися, очікується, що відповідно буде розвиватися й Chainlink.

У попередні часи рекордні максимуми цього токена майже в 10 разів перевищували його нинішню ціну, тому LINK є надійною інвестицією на наступні кілька років. Він стане опорою екосистеми, бо він є її невід’ємною частиною, гарантує безперебійну роботу інших цифрових сервісів і завдяки низьким цінам може принести значні прибутки. Це робить його однією з найкращих криптовалют, які варто придбати в грудні 2022 року.

№ 5 Chiliz (CHZ) поєднує любителів спорту

Chiliz — це цифрова валюта, за допомогою якої можна торгувати фант-токенами ваших улюблених спортивних команд, клубів та спортсменів. Платформа Chiliz дозволяє фанатам спілкуватися зі своїми кумирами та демонструвати свою підтримку діями, а не просто кліками.

Ця мережа виявилася дуже популярною серед професійних футбольних команд, і низка кращих європейських клубів уклали велике партнерство з Chiliz, серед них: «Ювентус», ФК «Барселона», «Рома» та «Парі Сен-Жермен». Фанати цих клубів можуть купувати та продавати фан-токени на інтегрованій біржі Chiliz.

Токеноміка

Chiliz має загальний запас в 8 888 888 888 токенів, з них приблизно 75% зараз знаходяться в обігу. У 2021 році його ціна зросла до 0,70 долара, а наразі становить 0,24 долара.

Чому варто придбати CHZ?

Загалом, CHZ виявився надзвичайно стійким до потрясінь на ринку. Токен CHZ досить добре тримається під час ведмежого ринку 2022 року, що зазвичай є ознакою потужного майбутнього цінового руху. Очікується, що до 2025 року токен зросте до понад 5 доларів, тобто нинішня ціна збільшиться у 25 разів.

Для інвесторів, які хочуть увійти в солідний проєкт із великою вже існуючою користувацькою базою, Chiliz стане гідним варіантом. Він може слугувати любителям спорту по всьому світу, а це означає, що його загальна вартість може зрости експоненціально в міру того, як набуватиме популярності блокчейн-технологія, тому це, безперечно, одна з найкращих криптовалют, яку варто придбати, доки ціни низькі.

Найкращий час для купівлі

Ведмежі ринки — це найкращий час для купівлі, адже саме в цей час ціни найнижчі. Деякі проєкти можуть не пережити криптозиму, якщо вони мають слабкі фундаментальні показники, але проєкти, які мають потужні сценарії використання та достатню ліквідність, залишаться з нами надовго.

Ці токени є найкращими криптовалютами, які варто придбати в грудні 2022 року. Незважаючи на те, що деякі з них значно впали, кожен з них забезпечує сильну інвестиційну можливість, яка може розкритися під час наступного зростання ринку. Безперечно, було б доцільно придбати та ходлити деякі з цих токенів.

Очікується, що з часом ціни зростуть у 10-100 разів. Проєкти на ранніх стадіям, наприклад, Metacade, представляють собою першокласну інвестиційну можливість, оскільки зараз вони лише запускаються. Завдяки великій базі користувачів MCADE має високий довгостроковий потенціал і реальну довговічність. Наразі ціна за токен становить лише 0,008 долара, прогнозують, що він буде активно зростати, тож зараз саме час придбати MCADE.