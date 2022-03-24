Криптоіндустрія постійно знаходиться в русі. З'являються нові тенденції, які то приходять, то відходять в минуле. 2022 рік стане одним із найважливіших для криптопростору, і є кілька нових тенденцій, які пануватимуть найближчі кілька місяців. Ось деякі із цих основних тенденцій:

Очікується, що в 2022 році DeFi-сектор вибухне і буде зростати далі.

Також дуже важливою стає взаємодія між ланцюгами.

2022 рік, ймовірно, буде роком NFT і метавсесвіту.

Ви, як інвестор, маєте обирати активи таким чином, щоб скористатися перевагами цих тенденцій. Нижче зазначимо 3 монети, які, на нашу думку, можуть допомогти вам у цьому:

DeFi: Kyber Networks (KNC)

Основна мета Kyber Networks (KNC) — допомогти збільшити ліквідність і звести її в одному місці. Останні кілька років одним із факторів, що обмежували зростання DeFi-сектору, в основному була низька ліквідність.

Незважаючи на те, що існує декілька способів вирішення цієї проблеми, зокрема автоматизовані протоколи маркетмейкерів, агрегатори ліквідності стають все більш популярними. Цілком ймовірно, що Kyber Networks стане тут головним гравцем.

Взаємодія: Tezos (XTZ)

Міжланцюгові мости допомогли вирішити дуже поширену проблему у криптопросторі. Раніше було дуже складно переміщати активи між різними ланцюгами. Однак такі мости усунули цю проблему, і тут є кілька проєктів, що варті вашої уваги. Проте Tezos (XTZ) має значно більше перспектив просто тому, що це більше, аніж просто мультиланцюг. З огляду на його базову цінність він має ще великий потенціал.

NFT і метавсесвіт: Enjin Coin (ENJ)